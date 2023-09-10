По Конституции России. диктатор может находиться на своем посту до 83 лет.

Правящая партия России будет претендовать на громкую победу на выборах, которые завершатся в воскресенье. Это одновременно будет попыткой переизбрания диктатора Владимира Путина в следующем году и усиление контроля над четырьмя оккупированными территориями в Украине.

Как сообщает Bloomberg, в воскресенье избиратели в 85 регионах голосуют на выборах в ряд региональных и муниципальных должностей. Российские власти также организуют "выборы" на оккупированных территориях четырех украинских областей - Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской.

Выборы дают режиму Путина возможность отточить явку избирателей и подготовить основу для обеспечения победы Путина на выборах в марте 2024 года. Резонансная победа продемонстрирует, что он сохраняет полную поддержку своей страны на фоне войны и после мятежа, который стал самым большим вызовом его почти 25-летнему правлению.

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"Эти выборы важны", потому что они дают возможность проверить системы голосования и выяснить, какие проблемы и повествования привлекательны для избирателей, сказала Мария Снегова, старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований.

"Кремлю нужно проверить, как идет процесс подготовки к переизбранию Путина в 2024 году, где целью будет продемонстрировать общественное единство вокруг Путина, несмотря на войну и экономический кризис, из-за высокого количества избирателей", - отметила она.

70-летний Путин восстанавливает контроль после вооруженного восстания лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в июне. На фоне этого организаторы мятежа погибли в таинственной авиакатастрофе. По словам официальных лиц США, эта катастрофа имела признаки одобренной Кремлем казни, но Москва отрицает.

Российский лидер, разрешивший самый жестокий вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, когда вторгся в Украину, готов превзойти почти тридцатилетнее правление советского диктатора Иосифа Сталина. Это произойдет, если он получит новый шестилетний мандат.

"Хотя Путин еще не объявил, будет ли баллотироваться на переизбрание, он имеет право по Конституции еще на два срока, что позволит ему оставаться у власти до 83 лет", - пишет агентство.

В общей сложности 65 миллионов человек из 108-миллионного электората России имеют право проголосовать за 21 регионального лидера, включая мэра Москвы, четыре места в нижней палате парламента страны и другие должности в бюллетенях.

Путин также использует выборы в четырех оккупированных областях Украины, которые он частично контролирует, чтобы закрепить свои территориальные претензии, "поскольку контрнаступление Киева еще не достигло решающего прорыва, несмотря на миллиардные поставки оружия США и Европы". Региональное голосование проходит и в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году.

В мае российские депутаты приняли меры по разрешению проведения выборов в регионах, где действует военное положение. В том числе и на оккупированных территориях Украины. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы в этих регионах не вступят в силу в соответствии с международным правом.

Голосование на этих территориях является "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, законов Украины и международного права, в частности Устава ООН", говорится в заявлении МИД Украины.

"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются юридически ничтожными. Они не изменят статус захваченных Российской армией украинских территорий", - отметили в дипведомстве.

Беспрецедентное вооруженное восстание Пригожина отразило рост националистического недовольства, в том числе внутри структур безопасности, по поводу застопоренного вторжения в Украину. Россия понесла большие потери, по западным оценкам, в боях погибли десятки тысяч россиян.

"Важен сам факт проведения выборов", поскольку была законная возможность их отменить на фоне войны, заявил основатель и председатель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Власть пытается подтвердить представление о том, что внутри страны ничего страшного не происходит и она все еще имеет значительную поддержку населения", - сказал Виноградов.

Опросы общественного мнения показывают, что около половины россиян поддерживают мирные переговоры, но ежедневные атаки беспилотников, которые сейчас происходят в разных регионах России, означают, что "все привыкли к тому, что война - это рутина", - сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Тем не менее, российский президент, вероятно, добьется убедительного переизбрания следующей весной, потому что "люди склонны поддерживать лидера, ведущего войну", сказал Колесников.

"Выборы" оккупантов

Россия объявила проведение с 8 по 10 сентября так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины инициировало срочное заседание Совета Безопасности ООН и введение новых санкций против РФ из-за таких мер.

Сообщается, что явка на этих "выборах" очень низкая. Из-за этого, по словам представителя Центра национального сопротивления ССО по имени "Остап", украинцев на оккупированных территориях заставляют "голосовать" на дому. Еще с 1 сентября мобильные группы россиян ходят по домам местных жителей.

Подавляющее большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "рулевых" захваченных территорий.

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