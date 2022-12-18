По его словам, надо действовать, потому что НАТО "придет топтать их родину"

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров удивил публикацией на китайском языке. Удивительно, но обращался опальный политик не к китайцам, а к мусульманам всего мира.

Как написал Кадыров в Telegram сегодня мусульмане всего мира должны объединить общие усилия против НАТО, иначе Альянс придет "топтать их родину".

"За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали жертвами. Хотя сейчас они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества... Их деньги и оружие - ничто перед лицом нашей солидарности, воли и веры в нашего Создателя!", - написал Кадыров.

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Лидер Чечни заявил, что НАТО угрожает существованию всего мира, а "Россия, вопреки всем прогнозам Запада, бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе". Он назвал мусульман "стать на одну сторону с братьями" против "общего врага".

Роль Кадырова в войне против Украины

Рамзан Кадыров активно оправдывает войну против Украины, призывает к более жестким методам ее ведения и называет себя "пехотинцем Путина". Его тиктокеры якобы принимают непосредственное участие в боевых действиях, а на самом деле выполняют роль заградительных отрядов, которые не позволяют оккупантам отступать.

Впрочем, в конце октября 2022 года Рамзан Кадыров признал, что война в Украине пошла не по плану Москвы, и призвал уничтожать украинские города в ответ на якобы обстрелы пограничной зоны. Позже он сообщил о продлении мобилизационных мероприятий в Чечне. На встрече с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат" Кадыров заявил, что в Чечне "начнутся повестки".

В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины объявила в розыск главу оккупированной Чечни Рамзана Кадырова.

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