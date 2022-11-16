В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины объявила в розыск главу оккупированной Чечни Рамзана Кадырова.
Как сообщается в базе розыска МВД, правоохранители считают его пропавшим с 12 сентября 2022 года. Кадырова отнесли к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
Главаря оккупированной Чечни разыскивают в рамках статьи 110 части 3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или других тяжких последствий) и статьи 437 части 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Санкции этих статей предусматривают, что Кадырову грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.
Война в Украине: роль Кадырова
Рамзан Кадыров активно оправдывает войну против Украины и призывает к более жестким методам. Кроме того, его бойцы принимают непосредственное участие в боевых действиях.
Так, в конце октября 2022 года Рамзан Кадыров признал, что война в Украине пошла не по плану Москвы, и призвал уничтожать украинские города в ответ на якобы обстрелы пограничной зоны.
Позже он сообщил о продлении мобилизационных мероприятий в Чечне. На встрече с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат" Кадыров заявил, что в Чечне "начнутся повестки".
В то же время сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов считает, что Кадыров не отправлял боеспособные части своей армии на войну в Украину. Глава Чечни держит основную часть бойцов при себе ради обеспечения собственной безопасности.
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