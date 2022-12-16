За три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "выработки стратегии".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину глава Чечни Рамзан Кадыров получил от российского диктатора Владимира Путина задание убить президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ, Путин приказал Кадырову занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что такая задача была "своеобразным бонусом" для Кадырова.

Издание отмечает, что украинская разведка сообщила, что за три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "выработки стратегии". Уже 25 февраля 2022 года кадыровцы вошли в Украину тремя колоннами бронетехники.

Видео дня

Представители украинской разведки перехватили видео, на котором высокопоставленный оккупант сообщает Кадырову, что "время ровно 00:00, мы начинаем движение – более 1500 человек личного состава, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы". Первую из трех групп "кадыровцев" почти полностью уничтожили на подступах к украинской столице. Две другие группы были вынуждены перегруппироваться. Они прекратили наступление, так и не дойдя до Киева.

После провала своих боевиков Кадыров поручил начать скрытую мобилизацию. Журналисты WSJ пишут, что чиновники и религиозные лидеры Чечни ходили по общественным местам, например, спортзалам и игровым клубам, и предлагали до 300 тысяч рублей в месяц за участие в полномасштабной войне против Украины. Местные жители и правозащитники отметили, что кадыровские силовики вербовали "самых уязвимых". К этой категории принадлежали мужчины с долгами, судимостями или те, кого считали геями, и угрожали им тюрьмой.

Позже "кадыровцы" взяли на себя роль так называемых заградительных отрядов. Их задачей было не дать российским военным покидать поле боя. Боевиков Кадырова отправляли в захваченные оккупантами украинские города и села. Там они проводили допросы, жестоко пытали местных жителей и проводили обыски, пытаясь обнаружить партизан.

Кроме того, авторы статьи рассказали об отношениях Кадырова и Путина, который "на протяжении десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку" главы Чечни и укрепление его влияния в регионе. Источники издания, среди которых и бывший чиновник Кремля, заявили, что Путин общается с Кадыровым лично, а не через помощников, как это происходит с другими губернаторами РФ.

Война в Украине: роль Кадырова

В конце октября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что война в Украине пошла не по плану Москвы, и призвал уничтожать украинские города в ответ на якобы обстрелы пограничной зоны.

Кроме того, Кадыров прислал своего племянника Хасана Ибрагимова на временно оккупированную территорию юга Украины. Таким образом глава Чечни хочет распространить свое влияние, а также приобщиться к ограблению региона.

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