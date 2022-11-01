При этом у чеченцев есть возможность не попадать в армию, а служить среди своих.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продолжении мобилизационных мероприятий в республике.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

На встрече с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат" Кадыров заявил, что в Чечне "начнутся повестки".

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"Сейчас начнутся повестки, и если он [военнослужащий] уже будет числиться в каком-нибудь полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих – чеченцев", – сказал Кадыров.

Роль Чечни в войне против Украины

Аналитики ISW считают, что сейчас российский диктатор Владимир Путин остро нуждается в поддержке чеченских боевиков. Российское командование, в частности, использует их как заградительные отряды.

Ранее Кадыров предлагал отправить на войну против Украины 300-400 тысяч чеченцев, примерно четверть населения. Однако, по словам самого Кадырова, на конец сентября участие в боевых действиях приняли только 20 тысяч чеченцев.

Он также заявил, что мобилизация в Чечне не будет проводиться, поскольку регион перевыполнил "спущенный план" на 254%.

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