Главарь ЧВК настолько эффективно заманивал заключенных на войну, что "аж начальнику колонии понравилось", говорит наемник.

Попавший в украинский плен наемник ЧВК "Вагнера", завербованный в сентябре 2022 года в одной из российских колоний, раскрыл, что обещали заключенным, если согласятся поехать в Украину.

Как он рассказал интервью для канала блогера Рамины Эсхакзай, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в сопровождении прилетел в колонию на вертолете. Он выступил перед заключенными и рассказал, какими будут их цели на войне против Украины. При этом об условиях прохождения службы, как и о практике казней в ЧВК за отказ воевать, речи не шло. Наемник отмечает, что Пригожину удалось рассказать обо всем так, что идея пойти на войну стала привлекательной для половины заключенных в колонии.

"Ну он прилетал на вертолете туда [в колонию], на военном вертолете со своими людьми. У нас плац большой, нас 655 человек в колонии было, на плацу собрал, объяснил там. Говорил, что надо захватить Бахмут, туда-сюда, вам будет денежный пособие выплачиваться и "чистый лист" – не будет ни одной судимости, жизнь с чистого листа, на нормальную работу можно будет устроиться. Полгода прослужишь, как он объяснял… Это обман. Но там, понимаете, назад хода нету. [Слухов о том, что "Вагнер" обманывает] не было, если бы были бы слухи – с моей колонии никто не согласился бы. Из моей колонии согласились 300-400 человек, а всего 655. Обещали денежные выплаты (200 тысяч), "чистый лист" - полгода отвоевываешь и идешь домой с чистым листом. Если сдашься в плен… Там своих же убивают. Там если развернулся, то все, одна дорога. [Об этом условии мы узнали], уже когда на месте были. Он все красочно так рассказал, аж начальнику колонии понравилось", – говорит наемник.

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Выплачивать, по словам "вагнеровца", обещали по 100 тысяч рублей во время обучения и по 200 – за участие в боях. Получение выплат предусматривалось выбранными родственниками или близкими. Они якобы могли забрать деньги после предоставления номера жетона наемника и копий паспорта в центрах ЧВК "Вагнера" по всей России. Вот только связи с ними у завербованных заключенных не было, как и возможности проверить, получили ли они деньги.

"Подписывали контракт. Я его не читал, зачем. Я там галочки поставил, номер телефона, адрес вписал и все. Они просто сказали – кто успел написать, тому денежные выплаты будут. Ну я по-быстрому написал. [Было указано, что] денежные выплаты будут приходить родственникам или близким. Контактный номер указываешь, адрес проживания, номер и серию паспорта, и – я не знаю зачем – сколько комнат у тебя в жилище. Я дал контакты своей бывшей жены. … По обещанию должны были выплачивать эти 200 тысяч. Я видел эти деньги только у тех, кто нас тренировал", – добавил "вагнеровец".

Вербовка заключенных в ЧВК Вагнера

Летом 2022 года лидер "Вагнера" Евгений Пригожин, до того предпочитавший оставаться в тени, перестал скрывать свою связь с ЧВК, и отправился в "турне" по российским колониям, где он лично активно вербовал заключенных для участия в войне против Украины.

Ранее было известно, что в обмен на шесть месяцев участия в войне заключенным, которые выживут, обещали помилование. При этом сам же Пригожин предупреждал заключенных, что "тех, кто повернет назад, ждет расстрел на месте".

Достоверно неизвестно, сколько человек удалось завербовать в ЧВК, по различным оценкам, речь идет о 40-50 тысяч человек. Известно также, что к концу осени заключенные уже стали основной силой ЧВК.

Вербовка продолжалась до недавнего времени, ее масштабы значительно сократились только в течение последних недель, как сообщала украинская разведка. Официально о прекращении вербовки заключенных Пригожин объявил в феврале 2023 года, обвинив Минобороны РФ в том, что его лишили такой возможности.

Теперь Минобороны РФ создает свой собственный резерв пушечного мяса из осужденных, которым руководит через собственные частные военные компании – без участия "Вагнера".

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