Какие собаки имеют самую долгую продолжительность жизни: эксперты раскрыли топ-7 пород

При этом эти породы обладают очень милым характером.

Если вы хотите завести собаку, которая будет с вами долго, то есть породы, которые известны своей долгой продолжительностью жизни. Поэтому издание World Animal Foundation рассказало о здоровых породах собак, которые живут дольше всего и подарят много замечательных моментов.

Австралийский скотовод

Такие собаки являются преданными, умными и созданы для работы. Их средняя продолжительность жизни обычно составляет от 12 до 16 лет.

"Обычно они выносливы, но с возрастом могут сталкиваться с такими проблемами, как дисплазия тазобедренного сустава и прогрессирующая атрофия сетчатки. Это не означает конец света. Это означает, что вы должны быть бдительными, регулярно посещать ветеринара и защищать их суставы, разумно подбирая активность. И вот что лучше всего: когда они счастливы и заняты, они сияют", - объяснили в материале.

Видео дня

Ши-цу

Эти собаки являются ласковыми, общительными и нежными компаньонами, которые любят быть рядом со своими хозяевами. Продолжительность их жизни может быть разной, однако многие считают, что они являются долгожителями.

В то же время ши-цу имеют плоское лицо с коротким носом, из-за чего могут начаться проблемы с дыханием и перегревом. Кроме того, они склонны к проблемам с глазами, таким как сухость, катаракта и глаукома.

"Их преданность часто проявляется в том, что они следуют за вами по всему дому. Прохладные комнаты и спокойные прогулки с регулярным уходом за шерстью могут значительно улучшить их комфорт", - уверяют в издании.

Папийон

Папийоны умные, бдительные и обычно очень привязаны к своей семье. Также они известны своей продолжительностью жизни, которая часто составляет от 14 до 16 лет.

"А вот что самое приятное: многие из них в целом здоровы, а их острый ум позволяет им оставаться веселыми даже в преклонном возрасте. Если вы хотите милую собаку, которая, кажется, понимает ваш распорядок дня, папийон может показаться вам почти сверхъестественно умной", - подчеркивают в материале.

Рэт-терьер

Эти собаки являются компактными, игривыми, мобильными и всегда готовы к приключениям. Они беззаботные, но и смелые.

Также рэт-терьеры известны своей долгой продолжительностью жизни, которая часто составляет от 12 до 18 лет.

"Что касается здоровья, то распространенной проблемой является вывих надколенника, когда коленная чашечка выскальзывает со своего места. Вы можете заметить прыжки или шаги, похожие на кроличьи. Легкие случаи можно вылечить без особых проблем, но это все равно имеет значение. Держите их стройными, обеспечивайте стабильное движение и не относитесь к каждому дню как к трюковому шоу", - советуют в World Animal Foundation.

Чихуахуа

Многие эксперты говорят, что средняя продолжительность жизни этой породы составляет от 14 до 16 лет, а некоторые могут жить еще дольше.

"Они могут быть ласковыми и преданными, особенно если вы уважаете их размер и не относитесь к ним как к игрушке. А вот лучшая часть: когда они чувствуют себя в безопасности, они очень веселые. Один лишь их взгляд из-под лба заслуживает награды", - добавляют в издании.

Эксперты объясняют, что заболевания зубов являются распространенной проблемой для маленьких собак, поэтому чихуахуа не является исключением. Также они могут иметь проблемы с сердцем и ожирением, поэтому за этим надо следить.

Австралийская овчарка

Средняя продолжительность жизни этой породы часто составляет от 12 до 15 лет.

Однако они могут иметь проблемы со здоровьем, такие как дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, а также такие проблемы, как катаракта или эпилепсия.

"Занимайте их ум, потому что скука может очень быстро превратиться в хаос. Но подождите, это еще не все! Любимый австралийский пастух может оставаться игривым и ласковым в течение многих лет", - заверили в публикации.

Такса

Таксы могут быть милыми, но очень шумными для своего размера. Их продолжительность жизни в среднем составляет от 12 до 16 лет, поэтому многие люди получают себе верного друга на долгое время.

"Их главная проблема со здоровьем - это часто проблемы со спиной, связанные с длинным позвоночником и низким ростом. Болезнь межпозвоночных дисков является большой проблемой для этой породы. Контроль веса и безопасные движения имеют здесь большое значение. Меньше прыжков. Больше пандусов. Больше равномерных прогулок. Если вы будете это делать, вы дадите своему такси лучший шанс на долгую и комфортную жизнь", - заверили в материале.

Другие интересности о собаках

Ранее было названо 7 самых спокойных пород сторожевых собак. В этот перечень вошли кувас, сенбернар, родезийский риджбек, бурбуль, бергамская овчарка и другие.

Также ветеринар рассказала, какие собаки больше всего спят и дремлют. По ее словам, такими породами являются бульдоги, мастифы, грейхаунды, сенбернары и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: