У 5 шеф-поваров спросили, как вкусно приготовить цветную капусту: все они дали один ответ

По этому способу цветная капуста получается очень вкусно.

Цветная капуста, как правило, менее популярна, чем брокколи. Возможно, люди не знают, что делать с этим овощем, или им уже надоели пресные способы его приготовления. Однако несколько шеф-поваров рассказали изданию Eatingwell, как интересно и вкусно можно приготовить цветную капусту. И хотя существует множество способов приготовления этого универсального овоща, все опрошенные кулинарные эксперты сошлись во мнении, что один метод является лучшим

Цветная капуста легко впитывает ароматы, что делает ее универсальным ингредиентом, который можно приготовить разными способами. Самым популярным методом является приготовление на пару. Также есть и другие интересные варианты, например, запечь в духовке или приготовить на гриле.

Лучший способ приготовления цветной капусты, по мнению шеф-поваров

Все опрошенные шеф-повара отметили, что их любимый метод - это жарка.

"Я люблю обжаривать соцветия цветной капусты на небольшом количестве оливкового масла, а затем запекать их в духовке. Это гарантирует, что каждый уголок цветной капусты будет покрыт маслом, чтобы предотвратить сухость, но при этом сохранится хрустящая корочка, которую вы ожидаете от запеченной цветной капусты", – говорит Дэнни Гарсия, шеф-повар ресторана Time and Tide.

Дэнни советует разрезать головку на более крупные куски для оптимальной текстуры и убедиться, что они покрыты достаточным количеством масла, чтобы избежать сухих участков. В завершение он щедро посыпает жареные соцветия солью.

Шеф-повар Ричард ЛаМарита советует нарезать цветную капусту на небольшие кусочки, а затем полностью погрузить в масло, нагретое до 175°C, примерно на минуту или до тех пор, пока она не станет хрустящей и золотистого цвета.

"Пока она горячая, обваляйте ее в глазури. Ее можно еще ненадолго обжарить, чтобы прогреть и дать соусу запечься, если вы не собираетесь подавать блюдо сразу", говорит он.

Хизер Голден Рэй и Дженни Энгель, сестры и владелицы ресторана Hey, Sunshine Kitchen, готовят жареную цветную капусту, когда принимают гостей, делая ее хрустящей, кисло-сладкой.

"Мы используем рисовое масло без ГМО, потому что это масло с нейтральным вкусом, которое хорошо нагревается при высокой температуре и делает цветную капусту хрустящей, но не жирной", – говорит Хизер. "Мы обжариваем цветную капусту от 90 секунд до 2 минут, в зависимости от толщины нарезки, затем перекладываем её на противень, застеленный бумажными полотенцами. После этого перекладываем в большую миску, заправляем винным уксусом, добавляем миндаль и клюкву, а сверху посыпаем свежей мятой".

Шеф-повар Брук Уильямсон запекает цветную капусту при температуре 220°C.

"Цветная капуста маринуется в очень ароматном пряном маринаде, в состав которого входят очень кислый йогурт и специи, такие как карри, куркума и кориандр. Цветная капуста выкладывается в один слой,, чтобы она не пропарилась. Затем ее запекают до тех пор, пока не выделятся натуральные сахара и не приобретется красивый золотистый оттенок – это вкусная альтернатива жарке".

