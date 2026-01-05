В Киеве и области обновили графики отключений: где света стало меньше

Для некоторых очередей продлили сроки пребывания без элеткроэнергии.

ДТЭК обновил графики отключений света для Киева и Киевской области.

Согласно сообщению компании, в некоторых очередях удлинились отключения электроэнергии.

Так, в столице добавились отключения света для очереди 2.2 - с 13:30 до 15:00, а также 2,5 часа отсутствия электроэнергии для очереди 4.2 (с 11:30 до 18:00).

Видео дня

Что касается Киевской области, там добавилось отключение света в очереди 1.2 - с 13:30 до 16:00. Также увеличили продолжительность ограничения подачи электроэнергии для очереди 3.1 - вместо 16:00 свет включат в 18:00.

Для остальных очередей продолжительность отключений не изменилась.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее УНИАН публиковал графики отключений света на 5 января для столицы и регионов Украины. В ДТЭК напомнили, что дефицит в системе возник в результате продолжающихся массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Энергетический эксперт "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев заявил, что с графиками отключения света украинцы будут жить еще точно до конца зимы. При этом он отметил, что существует три возможных сценария в зависимости от продолжения российских обстрелов и их интенсивности.

Ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также заявил, что до конца зимы ситуация со светом в Украине не улучшится.

Вас также могут заинтересовать новости: