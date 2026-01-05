Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС относительно Венесуэлы

Такое заявление поддержали 26 из 27 стран.

Венгрия единственная из стран ЕС не поддержала заявление Европейского союза по Венесуэле.

Заявление было обнародовано от имени высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

В примечании к заявлению говорится о том, что его поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. В свою очередь Венгрия отсутствует в списке государств.

Видео дня

Пока от Будапешта не поступало официальных объяснений относительно неподдержки позиции ЕС.

Совместное заявление ЕС по Венесуэле - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в ЕС сделали заявление относительно кризиса в Венесуэле и призвали к демократии.

"ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и наркоторговлей, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире. В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы должны решаться путем устойчивого сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципов территориальной целостности и суверенитета", - говорится в заявлении.

Кроме того, Каллас повторила позицию ЕС, по которой Николас Мадуро не имеет легитимности демократически избранного президента.

Вас также могут заинтересовать новости: