Танкеры Венесуэлы становятся 'призраками': NYT раскрыл, как они пытаются обойти блокаду США

Подсанкционные корабли пытаются прорвать морскую блокаду США, прибегая к обманным приемам.

По меньшей мере 16 нефтяных танкеров, попавших под санкции США, пытались прорвать американскую военно-морскую блокаду Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро спецназовцами США, пишет The New York Times.

Танкеры маскировали свое истинное местонахождение или просто выключали транспондеры. Их действия свидетельствуют о скоординированных попытках прорыва. 15 из 16 судов также находятся под санкциями США за перевозку иранской и российской нефти.

Неделями корабли зафиксировали на спутниковых снимках пришвартованными в венесуэльских портах. Однако после захвата Мадуро все они исчезли со своих мест.

Четыре из них были замечены со спутника, когда направлялись на восток в 30 милях от берега, используя фальшивые названия судов и передавая неправильные координаты своего местонахождения. Это стандартная тактика для введения в заблуждение, известная как "спуфинг".

Упомянутые четыре корабля покинули порт без разрешения временного правительства. Попытку побега можно рассматривать как ранний акт неповиновения контролю вице-президента Делси Родригес, временно управляющей страной. Другие 12 кораблей не транслируют никаких сигналов и не были найдены на новых снимках.

Методы, используемые для обхода санкций, стали частью современного арсенала обмана, который использует группа незаконных танкеров, известная как "флот-призрак". Они включают трансляцию в эфир и нанесение на корпус названий судов, которые были выведены из эксплуатации, а также подделку местонахождения кораблей, чтобы они отображались в другом месте.

Так, корабль Aquila II, загруженный сырой нефтью, прислал сигнал, идентифицируя себя как Cape Balder, и подделал свои координаты, чтобы они отображались в Балтийском море. Bertha использовала псевдоним Ekta и указала, что находится в Нигерии. Veronica III приняла название DS Vector и аналогично сделала вид, что находится у побережья Нигерии.

Ранее 16 декабря президент США Дональд Трамп односторонне ввел "полную блокаду" венесуэльских нефтяных танкеров. Государственный секретарь Марко Рубио 4 января заявил, что эта инициатива - один из крупнейших "карантинов" в современной истории и успешно "парализует" способность режима получать доход.

С момента начала блокады нефтяные хранилища Венесуэлы продолжают заполняться, и остановка производства рискует повредить нефтяные резервуары и инфраструктуру.

Цены на нефть - последние новости

По итогам 2025 года цены на нефть упали более чем на 15%. В частности, фьючерсы на марку Brent потеряли почти 18%, а West Texas Intermediate - 19%. Главной причиной удешевления нефти является преобладание предложения над спросом. На ее цену повлияли войны, повышение пошлин, и рост добычи странами ОПЕК+.

В то же время цены на нефть достаточно сдержанно отреагировали на спецоперацию США в Венесуэле и даже несколько опустились. Фьючерсы марок Brent и WTI одновременно подешевели на 55 центов - до 60,2 и 56,77 долларов за баррель. Причиной называют достаточные мировые запасы нефти, которые компенсировали опасения относительно перебоев в поставках после захвата Мадуро.

