Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2025 года увеличили импорт кокса и полукокса на 3,2% в годовом измерении - до 642,8 тыс. тонн. Почти весь импорт кокса и полукокса за это время обеспечила Польша: доля ее продукции достигла 94%. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Из Польши за прошлый год Украина импортировала 602,01 тыс. тонн кокса. Кроме того, за этот период Украина импортировала 27,67 тыс. тонн кокса из Индонезии и 13,06 тыс. тонн - из Чехии.

В GMK Center отмечают: в 2013-2024 годах добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса - почти на 85%. Так произошло из-за того, что большая часть шахт и коксохимических предприятий осталась на неконтролируемых территориях - 64% от общего количества.

По оценкам аналитиков, для поддержания текущего уровня производства - до 6,5 млн тонн стали конвертерным и мартеновским способом и 1,3 млн тонн товарного чугуна, - Украине необходимо около 3,2 млн тонн кокса в год.

Как известно, в январе 2025 года компания Метинвест Рината Ахметова приостановила работу Покровской угольной группы - в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью.Компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей: им предоставили возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.

