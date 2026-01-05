'Шахед' с установленным ПЗРК: в Defense Express раскрыли, в чем заключается замысел россиян

Попытка такой интеграции пока больше похожа на кустарную, "гаражную" разработку, утверждают эксперты.

После экспериментов с интеграцией ракеты "воздух-воздух" Р-60 российские военные перешли к еще более радикальному варианту - монтажу ПЗРК на дальнобойный БпЛА. Как отметили аналитики Defense Express, цель остается неизменной: создать угрозу для украинских вертолетов и самолетов, задействованных в уничтожении "Шахедов".

О перехвате такого дрона сначала сообщил специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов. Впоследствии видео с этим БпЛА, сбитым бойцами батальона Darknode 412-й бригады Nemesis, обнародовали Силы беспилотных систем.

Прежде всего привлекает внимание сам выбор вооружения, говорят эксперты. Речь идет именно о ПЗРК "Верба" - самый современный переносной зенитный комплекс, который находится на вооружении РФ. Это подтверждают как внешние признаки пусковой установки, так и индекс 9П333. Более того, утверждают аналитики, по маркировке видно, что пусковую изготовили в 2025 году.

Чтобы обеспечить запуск ракеты, россияне вынуждены были дополнительно смонтировать ряд вспомогательных систем. Они отвечают за включение пусковой, прокалывание баллона со сжатым азотом для охлаждения инфракрасной головки самонаведения и непосредственно инициацию пуска.

Разработка носит экспериментальный характер

Впрочем, вся конструкция явно не тянет на серийное решение. Отсутствие нормального кабель-менеджмента, использование обычных пластиковых хомутов и открытый монтаж элементов на корпусе дрона лишь подчеркивают импровизированный характер интеграции.

Показателен и сам факт использования ПЗРК "Верба". Ведь в РФ существуют готовые штатные решения - в частности комплект "Стрелец", предназначенный для установки ПЗРК на вертолеты и другие носители, а также специализированный вариант "Игла-В" для авиации. Это означает, что разработчик имел доступ к новейшему комплексу, но не к серийным интеграционным средствам, поэтому вынужден был буквально "имитировать" действия оператора вручную.

Все это указывает на неиндустриальный, экспериментальный характер разработки, хотя сама угроза от этого менее серьезной не становится.

Ключевой элемент - дистанционное управление дроном

Однако главное в этой схеме - не сама ракета. Критически важным компонентом является возможность управлять "Шахедом" в режиме реального времени.

Замысел россиян заключается в том, что оператор должен увидеть украинский самолет или вертолет, после чего выполнить маневр, чтобы головка самонаведения "Вербы" успела захватить цель в крайне ограниченный промежуток времени, пока она охлаждена.

Без канала передачи видео с борта дрона и без дистанционного управления "с пульта", по принципу FPV, вся эта концепция не имеет никакого смысла. Именно поэтому решающую роль играет система связи. Сейчас известно, что для таких задач противник использует mesh-модемы.

И именно борьба с этим каналом управления, а не только с отдельными "экзотическими" решениями вроде ПЗРК на дроне, должна быть одним из приоритетных направлений противодействия "Шахедам".

Каким оружием РФ терроризирует Украину

Как писал УНИАН, российская армия в 2025 году сделала ставку на баллистические ракеты и ударные дроны-камикадзе, существенно изменив структуру воздушных атак по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что в течение года Россия применила против Украины 1 774 ракеты, из которых украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 161. В то же время ключевой проблемой оставалась баллистика - прежде всего ракеты 9М723 с ОТРК "Искандер-М", которые в 2025 году были выведены врагом на массовое применение.

"Подавляющее большинство несбитых ракет в течение года - это именно баллистика. Абсолютный рекорд ее применения в 2025-м зафиксировали в октябре, когда было использовано 89 ракет", - отмечает Коваленко.

