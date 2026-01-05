'Мы закончимся': Туск обратился с резким заявлением к Европе на фоне угроз Трампа

Ранее американский лидер заявлял, что США нужна Гренландия из соображений национальной безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал суровое предупреждение относительно будущего Европы. По его словам, без единства континент "закончится" на фоне разногласий в позициях стран ЕС по внешней политике. Об этом пишет Politico.

Туск отметил, что Европу не будут воспринимать "серьезно", если она будет "слабой и разделенной: ни враги, ни союзники".

"Это уже сейчас очевидно. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех, и все за одного. Иначе мы закончимся", - подчеркнул политик.

Видео дня

Отмечается, что предупреждение Туска прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп начал угрожать взять под контроль Гренландию.

"Нам нужна Гренландия из соображений национальной безопасности. Мы разберемся с Гренландией примерно за два месяца. Поговорим о Гренландии через 20 дней", - отметил американский лидер.

Известно, что реакция Европейского Союза на спецоперацию США в Венесуэле была немного неоднозначной. В частности глава евродипломатии Кая Каллас призвала к "сдержанности" в заявлении, которое получило поддержку 26 стран-членов, кроме Венгрии.

"Между тем Испания отделилась от ЕС и присоединилась к пяти латиноамериканским странам в гораздо более решительном заявлении, в котором осуждала нападение Вашингтона на суверенитет Венесуэлы и призвала не эксплуатировать природные ресурсы страны на фоне обещания Трампа захватить ее нефтяные месторождения", - подчеркнули в Politico.

В то же время Италия высказалась более одобрительно, назвав военные действия "законными против гибридных атак на безопасность".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо был резким, отметив, что вторжение США в Венесуэлу является "очередным доказательством распада мирового порядка". Тогда как венгерский премьер написал, что "либеральный мировой порядок распадается".

Угрозы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Ранее стало известно, что США намекают на вторжение в Гренландию после захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. В частности в Вашингтоне начали намекать, что Гренландия может стать следующей в списке американских силовых операций.

После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала США прекратить угрозы в адрес своего союзника, подчеркнув, что остров "не продается".

"Это совершенно не имеет никакого смысла - говорить о том, что для США якобы необходимо перебрать контроль над Гренландией. США не имеют никаких оснований аннексировать одну из трех стран, входящих в состав Королевства Дания", - подчеркнула она.

Вас также могут заинтересовать новости: