'Самый тщательно охраняемый секрет': в Европе есть недооцененный город, которому более 8000 лет

Археологические находки свидетельствуют о том, что город был основан ещё в 7-м тысячелетии до нашей эры.

Болгарский город Пловдив, один из старейших городов мира, с историей, насчитывающей более 8000 лет, остается удивительно недооцененным на европейском туристическом рынке. Об этом пишет Daily Express.

Но мнению пары, документирующей свои путешествия по миру, этот "забытый" болгарский город, полный римских руин, "заслуживает того, чтобы быть в верхней части вашего списка мест для посещения в Европе". Эти путешественники, ведущие блоги о путешествиях, описали Пловдив как "кладезь вдохновения для путешествий", который "покорит ваше сердце и заставит вас задуматься, почему вы когда-то его упустили из виду".

По их словам, особенно впечатляет Старый город с прекрасно сохранившимися домами, выкрашенными в нежные пастельные тона, которые тянутся вдоль мощеных улочек. Капана, исторический творческий район Пловдива, известен своим лабиринтом узких пешеходных улочек, заполненных художественными галереями, ремесленными мастерскими, модными кафе, ресторанами и оживленной ночной жизнью.

Видео дня

Интересно, что современный город построен на тысячелетней истории. Археологические находки свидетельствуют о том, что город был основан ещё в 7-м тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолита, что делает его старше Афин и Рима. В статье сказано:

"Наиболее влиятельный период его истории, пожалуй, пришёлся на период римского владычества после захвата города в 72 году до нашей эры, когда он стал важным транспортным узлом империи, расположенным непосредственно на Виа Милитарис, главном военном и торговом пути через Балканы".

Важно, что это отразилось в потрясающей архитектуре города, где римские руины являются неотъемлемой частью повседневной жизни, например, Римский театр, где до сих пор проводятся спектакли, концерты и фестивали.

Под современной торговой улицей, способной в период своего расцвета вмещать тысячи зрителей, находятся впечатляющие остатки древнеримского стадиона, где, возможно, проводились спортивные игры и гонки на колесницах. Посетители могут полюбоваться замечательно сохранившимся Древним форумом, который когда-то был центром общественной жизни.

Путешествующая пара также отметила "яркую культурную жизнь" Пловдива и восхитительную кухню с сытными блюдами, в которых сочетаются турецкие, средиземноморские и балканские мотивы.

Отмечается, что посетители могут попробовать слоеное тесто, такое как баница, тушеные блюда, например, каварму, или жареный фарш, например, кебаб.

Новости туризма

Португалия может похвастаться множеством достопримечательностей. Города Лиссабон и Порту невероятно популярны, и туристы стекаются туда, чтобы прогуляться по красивым извилистым улочкам и попробовать вкуснейшую еду.

Но вдали от цивилизации есть уголок Португалии, который многие никогда не видят. Деревня Каштелу-Нову в Португалии получила международное признание от Всемирной туристской организации ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: