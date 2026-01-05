Из-за удара РФ по Днепру на дороги вылилось 300 тонн масла: где перекрыто движение

РФ атаковала завод американской компании.

Сегодня, 5 января, в результате дроновой атаки на завод американской компании в Днепре на дороги вылилось 300 тонн растительного масла. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - рассказал городской голова.

Он призвал следить за официальными ресурсами горсовета, где будут информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог.

Видео дня

Филатов уточнил, что россияне разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит агропромышленному гиганту "Бунге" со штаб-квартирой в городе Сент-Луис, штат Миссури.

Ранее исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко информировал, что в результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар, повреждено предприятие.

По его данным, информация о погибших или пострадавших не поступала.

Другие атаки по Днепру

6 декабря прошлого года во время ночной атаки враг нанес удар по бизнесу в Днепре: уничтожены склады с марлями, бинтами и шинами. Также сообщалось о пожаре на складе шоколадной фабрики Millenium.

23 ноября российские оккупанты массированно атаковали Днепр и область ударными беспилотниками, в результате чего в городе возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Сообщалось о 15 раненых в Днепре, среди них - 11-летняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: