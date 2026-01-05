Только каждый десятый украинец считает, что выборы надо проводить до прекращения огня

59% украинцев настаивают, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Только 10% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня, в сентябре таких было 11%. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 23% поддерживают проведение выборов.

В то же время социологи отмечают тенденцию к росту этого показателя: в течение года, с марта по декабрь, он вырос с 9% до 23%.

"Вместе с этим большинство - 59% (в сентябре - 63%) - продолжают настаивать, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны", - отметили в КМИС.

Как поддержка проведения выборов коррелируется с доверием президенту

В результатах опроса отмечается, что среди тех, кто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, подавляющее большинство выступает за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения. Лишь 3-4% считают, что выборы нужно проводить прямо сейчас, даже до завершения боевых действий.

Среди тех, кто не доверяет президенту, есть дифференциация взглядов. Те, кто "скорее" не доверяют президенту, также в основном (61%) откладывают вопрос выборов на период после окончательного мирного соглашения. Только 11% хотят выборов до завершения боевых действий, а еще 22% считают целесообразным провести их после перемирия с гарантиями безопасности.

"И только среди тех, кто "совсем" не доверяет Зеленскому, запрос на выборы в ближайшее время является весьма значительным. Так, среди них, 28% настаивают на выборах в ближайшее время даже до завершения войны, а 34% - после перемирия с гарантиями безопасности (о выборах после окончательного мирного соглашения говорят 34%)", - сообщили в КМИС.

Как проводился опрос

В течение 26 ноября - 29 декабря 2025 года КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) был опрошен 1 тысяча 1 респондент-гражданин Украины в возрасте от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% - для показателей, близких к 25%: 2,5% - для показателей, близких к 10% и 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Возможность выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что выборы президента и референдум об условиях прекращения войны могут состояться одновременно, но только при условии, что сам мирный план уже согласован всеми сторонами.

В этом же своем опросе, обнародованном 5 января, КМИС сообщил, что Зеленскому доверяют 59% украинцев, не доверяют - 35%.

