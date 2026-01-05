Сможет ли РФ массово применять 'Шахеды' с ПЗРК: авиаэксперт оценил угрозу

По мнению Романенко, опасность существует для прифронтовых регионов.

Россия начала устанавливать переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) на дроны типа "Шахед" - опасность существует для прифронтовых регионов. Такое мнение в эфире телемарафона высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

С его точки зрения, эту идею трудно реализовать, потому что надо хорошо "захватить" цель. Кроме того, надо ее удержать какое-то время, потому что ПЗРК работает не одномоментно.

"Перед тем, как осуществить пуск, надо охладить систему наведения - головку самонаведения - и это требует времени. Скажем так, опасности для самолетов практически нет - оператор не сможет проследить самолет и поразить с помощью подобного устройства. Имею в виду общую систему ПЗРК на "Шахеде". Для вертолетов опасность немножечко больше, потому что скорость и маневренность вертолета меньше", - пояснил эксперт.

По его словам, дальность подобного ПЗРК, в частности последней модели "Вербы", - 5 км. Романенко констатировал, что опасность есть, и ее надо учитывать. Он добавил, что угрозы нужно остерегаться в основном вертолетам армейской авиации, которые сейчас охотятся за "Шахедами".

"Не думаю, что это будет массовое использование, потому что сама по себе ПЗРК дороже, чем тот "Шахед"... Они не будут использоваться дальше, чем 150 км от линии фронта, иначе оператор не сможет поддерживать связь, и это будут деньги на ветер", - отметил Романенко.

В то же время специалист сказал, что у россиян много ПЗРК на складах, поэтому существует опасность для армейской авиации в прифронтовых регионах:

"Дальше - это просто расход боеприпасов, потому что здесь - или ракета, или боевая часть".

"Шахед" с ПЗРК

Напомним, эксперт и специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали устанавливать на дроны переносные зенитно-ракетные комплексы. По его данным, дрон оборудован камерой и радиомодемом, запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ. Специалист обратился к пилотам армейской авиации с просьбой принять во внимание появление этой новой угрозы. В частности, по его мнению, следует избегать подхода к беспилотнику встречным курсом.

