Санкции от погоды: РФ задействовала единственный ледокол для экспорта запрещенного газа

Отмечается, что завод был вынужден значительно сократить производство СПГ прошлой зимой.

Россия использует единственный ледокол, чтобы доставить сжиженный природный газ с завода "Арктик СПГ-2", на который США наложили санкции. Это подчеркивает потребность Москвы в большем количестве судов, способных пересекать ледяные воды.

По данным Bloomberg, в понедельник, 5 января, судно Christophe De Margerie пришвартовалось у подсанкционного экспортного завода "Арктик СПГ-2" и готовится к отправке третьей партии груза с 20 декабря. Этот танкер - единственное действующее судно в российском теневом флоте, способное доставлять СПГ круглый год.

Лед вокруг завода "Арктик СПГ-2" зимой становится слишком толстым для обычных судов, и в прошлом месяце одно судно было вынуждено отказаться от погрузки топлива именно из-за накопления льда.

Christophe De Margerie, построенный по стандарту Arc7, доставил последние две партии на плавучий хранилище Saam в западной части Мурманской области России. Топливо из этого хранилища может быть перегружено на обычные суда и доставлено в Китай - единственного покупателя запрещенного российского СПГ.

Завод был вынужден значительно сократить производство СПГ прошлой зимой из-за отсутствия судов и переполненных хранилищ. Единственный ледокол позволяет "Арктик СПГ-2" работать примерно на 25% от своей текущей мощности.

В прошлом месяце Россия завершила строительство своего первого танкера для перевозки СПГ ледового класса, "Алексей Косыгин", который направляется в Арктику с Дальнего Востока страны. Это судно может помочь увеличить экспорт с завода.

Российский завод "Арктик СПГ 2" начал поставки запрещенного топлива в Китай в конце августа, что совпало с визитом Владимира Путина в Пекин.

6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной, а по состоянию на конец сентября Китай получил 7 кораблей с запрещенным газом.

Издание Bloomberg писало, что экспорт СПГ из России в Китай в ноябре 2025 года достиг рекордного уровня. Всего с 2025 году Поднебеснеая приняла 22 российских танкера с газом, но большая часть поступила с "Арктик СПГ-2".

