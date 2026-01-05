На Харьковщине россияне попытались использовать для продвижения трубы: что из этого вышло (видео)

К попытке прорыва россияне привлекли около 50 человек, подтверждена ликвидация не менее 40 вражеских военнослужащих.

В Харьковской области российские оккупанты попытались использовать для продвижения газопровод "Союз". Как сообщает 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, на Купянском направлении они сорвали попытку противника осуществить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз".

Газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил.

"Противник действовал севернее Новоплатоновки - в направлении Новой Кругляковки и Загрызово. К попытке прорыва РФ привлекла около 50 человек", - рассказали в бригаде.

Отмечается, что 77 оаэмбр своевременно обнаружила намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановила штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих российских оккупационных войск. В сообщении подчеркивается:

"По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности - стабилизирована".

В то же время отмечается, что в зоне ответственности бригады захватчики продолжают действовать малыми группами и пытаются осуществлять просачивание между позициями. Впрочем, действия оккупантов - под постоянным контролем Сил обороны и прекращаются.

Война в Украине - ситуация на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, недавно военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович рассказал, что российские оккупанты снова пытались пролезть через трубу на Купянском направлении, чтобы выйти в украинский тыл.

Он отметил, что у россиян "такая армия, которая очень любит трубы, и они нашли газовые коммуникации". Речь идет о газораспределительной станции в селе Новоплатоновка.

Так, врага "горячо встретили", в результате чего за один день было уничтожено очень много личного состава захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: