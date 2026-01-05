Трамп заявил, что Куба 'готова упасть' после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Куба "готова упасть", поскольку Гавана больше не может полагаться на Каракас в вопросах безопасности и нефти, передает Fox News.
Президент США заявил, что судьба Кубы связана с падением Мадуро и потерей Венесуэлой возможности финансировать союзников в регионе.
"Я думаю, что она просто упадет. Не думаю, что нам нужно принимать какие-либо меры. Похоже, что она падает", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность операции США на Кубе.
Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что кубинские силы играли ключевую роль в сохранении власти Мадуро. В частности, по словам госсекретаря Марко Рубио, кубинцы фактически руководили внутренней разведкой Венесуэлы и занимались операциями по личной охране Мадуро и контролю лояльности внутри его правительства.
"Мадуро охраняли кубинцы. Его охраняли не венесуэльские охранники, а кубинские", - отметил Рубио.
Кроме того, Трамп нацелился и на соседнюю Колумбию, обвинив руководство страны в содействии наркотрафика в США. Также президент Соединенных штатов вернулся к заинтересованности Гренландией, заявив, что эта территория имеет решающее значение для безопасности США в условиях растущей активности России и Китая.
"Мы нуждаемся в Гренландии с точки зрения национальной безопасности. Гренландия покрыта российскими и китайскими кораблями", - сказал Трамп.
Операция США в Венесуэле: что известно
Напомним, ранее власти Кубы официально признали, что в результате операции США в Венесуэле погибли 32 кубинских офицера. На фоне этого страна объявила двухдневный траур. В то же время, как отмечает The Washington Times, пока неизвестно, какую именно миссию выполняли кубинцы в Венесуэле.
Также ранее The Washington Post сообщали, что фактическим "руководителем" Венесуэлы от США может стать Марко Рубио. Отмечается, что именно он сыграл ключевую роль в операции Вашингтона по устранению Николаса Мадуро.