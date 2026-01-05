США и мир пожалеют о проявлении безрассудства Трампа: FT об операции в Венесуэле

Пока непонятно, действительно ли Белый Дом хочет смены полного режима в Венесуэле.

Атака США на Венесуэлу не стала полной неожиданностью, поскольку президент США Дональд Трамп давно давал сигналы о своем желании вмешаться в дела страны, пишет Financial Times, напоминая об уничтожении Вашингтоном венесуэльских лодок и обвинениях во ввозе наркотиков в США.

Журналисты отмечают, что наиболее впечатляющей стала не сама операция, а непринужденная манера Трампа, с которой он заявил, что США "будет управлять Венесуэлой", а американские компании "войдут" и захватят нефтяную промышленность.

Издание пишет, что Трамп сейчас посылает четкий сигнал о том, что США не только не чувствуют обязательства по соблюдению идей международных правил и законов. Но и готовы вмешиваться во все дела в своем полушарии, а возможно и в других регионах.

"Откровенное нарушение суверенитета крупного южноамериканского государства посылает мрачный сигнал остальному миру. Это усилит убеждение во всем мире, что Америка не только лицемерна, но и что Трамп готов показать пример, управляя миром, где сила является правом", - отмечает издание.

Журналисты пишут, что Трамп даже не пытался получить одобрение этой операции через Конгресс или формальную процедуру поиска поддержки в ООН. И авторитарные лидеры ободрены поведением президента США:

"Возможно, упрощенно утверждать, как это делают некоторые критики американского лидера, что это придаст смелости Китаю в отношении Тайваня. Но нет сомнений, что это, например, еще больше усложнит мобилизацию поддержки Запада против вторжения России в Украину".

Издание отмечает, что мало кто будет скучать по концу правления Мадуро. Однако "проблема заключается в том, что Трамп мало интересуется тем, что будет дальше". Поскольку пока непонятно, хочет ли Белый дом полной смены режима в Венесуэле. И оппозиция уже нервничает, что "новый порядок будет очень похож на старый, только с другим лицом".

"За последние десятилетия США на собственном опыте убедились в опасности свержения тиранов без плана на следующий день. Похоже, что они снова сделали то же самое. В стремлении реализовать свою программу "Америка превыше всего" высокомерный Трамп кажется спокойным. Но Америка и мир пожалеют об этом его проявлении безрассудства", - заключает издание.

Последствия операции США в Венесуэле

По мнению журналистов Le Monde, операция США в Венесуэле стала геополитическим ударом для Кремля. Объясняется это тем, что хотя сама операция и могла понравиться России из-за нарушения Вашингтоном международного права, но Мадуро был ключевым партнером Путина в Латинской Америке.

В то же время The New York Times отмечает последствия операции для Украины. По мнению журналистов, хоть действия США и стали ударом по РФ. Однако сам факт операции слишком напоминает российскую агрессию против самой Украины.

