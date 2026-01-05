Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя ОП

Кислица должен усилить дипломатическую работу в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил кадрового дипломата Сергея Кислицу на должность первого заместителя руководителя Офиса президента. Об этом говорится в указе главы государства №14/2026 от 5 января.

До недавнего времени Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Также он входит в делегацию Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по прекращению войны и достижению мира.

Кислица окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Всю свою профессиональную деятельность был кадровым дипломатом. Был постоянным представителем Украины при ООН с февраля 2020 по февраль 2025.

Кадровые изменения в Офисе президента

Как сообщал УНИАН, 3 января Зеленский анонсировал, что Кислица будет назначен на должность первого заместителя руководителя ОП для усиления дипломатической работы в Офисе Президента, а именно с целью обеспечения коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД.

Напомним, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил генерал-лейтенанту Кириллу Буданову стать новым главой Офиса президента. В этот же день Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. В то же время другим указом президент уволил Буданова с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Новым главой ГУР стал Олег Иващенко.

