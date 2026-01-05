Малюк поделился, на чем в дальнейшем сосредоточится во время службы в СБУ

Он подчеркнул, что остается в системе СБУ.

Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины, но остается в системе, чтобы реализовывать спецоперации, которые будут наносить врагу максимальный ущерб. Об этом говорится в его сообщении в Telegram.

"Ухожу с должности председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред", - подчеркнул он.

Он убежден, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности Украины.

"На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", - отметил Малюк.

Он поблагодарил коллектив Службы безопасности Украины, всех боевых побратимов и народ Украины за поддержку.

"Вечное уважение тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Честь имею!" - подчеркнул Малюк.

В пресс-службе СБУ напомнили, что под руководством Василия Малюка спецслужба осуществила ряд уникальных операций:

спецоперация "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет РФ сразу на 4 аэродромах оккупантов;

три уникальные атаки на Крымский мост: с помощью грузовика со взрывчаткой (2022 г.), морскими дронами "Sea Baby" (2023 г.) и подводным подрывом (2025 г.);

изобретение уникальных морских боевых дронов "Sea Baby", которыми поражено 14 российских кораблей, что прекратило доминирование РФ в Черном море.

Отмечается, что также впервые в истории была поражена российская субмарина класса "Варшавянка" в порту Новороссийска подводным дроном "Sub SeaBaby".

Происходило системное минусование "дипстрайками" СБУ нефтеперерабатывающей отрасли оккупантов, которая является ключевым источником получения доходов для финансирования войны в Украине.

Также речь идет о ликвидации военных преступников и предателей. Среди них, в частности, генерал-лейтенант Игорь Кириллов (Генерал Самокат), Илья Кива, Владлен Татарский, Армен Саркисян (Горловский), Валерий Транковский.

Речь идет о масштабном самоочищении СБУ - было разоблачено с десяток российских агентов, а, в частности, чиновников Дмитрия Козюру и Олега Кулинича Малюк задерживал лично.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры на должность нового главы СБУ.

Отметил, что предложил Малюку сосредоточиться на работе в системе СБУ по проведению операций против оккупанта и российского государства.

Зеленский сообщил, что поручил Василию Малюку сделать направление асимметричных операций сильнейшим в мире, а ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть.

