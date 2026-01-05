Ценят за качество и надежность: назван самый популярный автомобильный бренд в мире

В десятку лидеров вошли такие бренды, как Toyota, Ford и Volkswagen.

Рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов 2025 года по состоянию на ноябрь возглавляет японская Toyota, которая прочно держится на вершине с долей на глобальном рынке в 10,6%. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Как сообщается, рост Toyota в годовом исчислении составляет 1,3%.

На втором месте по популярности находится немецкий Volkswagen, который занимает на мировом рынке 5,6%. Ford с долей 4,5% занимает третье место, а замыкает десятку лидеров Geely, который продемонстрировал впечатляющий рост продаж (+60,1%).

По мнению аналитиков, Geely стремительно поднимается на пьедестал мирового авторынка, одновременно нацеливаясь на лидерство в сегменте электрических авто. Напомним, сегодня мировым лидером по продажам электромобилей выступает BYD.

ТОП-10 самых популярных автобрендов:

Toyota (+1,3%);

Volkswagen (-0,9%);

Ford (+2,8%);

Hyundai (+1,9%);

BYD (-6,4%);

Honda (-7,5%);

Nissan (+4,3%);

Kia (+1,1%);

Chevrolet (-0,6%);

Geely (+60,1%).

Украинский авторынок - что интересного

Ранее стало известно, что в прошлом месяце десять самых популярных моделей авто сформировали 40% отечественного рынка новых легковушек.

В десятке самых популярных моделей декабря доминируют электрические автомобили, что обусловлено, в частности, завершением действия льгот по НДС. Среди моделей самым популярным оказался Volkswagen ID. UNYX.

Также сообщалось, что в целом в декабре в нашей стране реализовали рекордное с марта 2014 года количество новых легковых авто. В тройку самых популярных в Украине брендов вошли BYD, Volkswagen и Toyota.

