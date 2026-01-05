РФ атаковала пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине: есть погибший и раненые

Захватчики направили по меньшей мере три дрона на помещение, где люди получали вещи первой необходимости.

Российская оккупационная армия нанесла удар беспилотниками по пункту выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российские террористы атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской общины. По меньшей мере три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали вещи первой необходимости", - подчеркнул чиновник.

По его словам, вражеский удар оборвал жизнь 64-летнего мужчины. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина: у пострадавших - взрывные травмы и осколочные ранения.

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу, медики оценивают состояние раненых, как средней тяжести.

"Люди получают всю необходимую медпомощь", - заверил Прокудин.

Как уточнили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, удар был нанесен 5 января около 10:30. Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские удары по Херсонщине

Напомним, российская армия на Рождество нанесла удар по рынку в центре Херсона, в результате атаки погиб человек. Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что в полдень на Рождество российские террористы массированно обстреляли центр города - цинично ударили по рынку, где люди готовились к празднику. В результате удара погиб 47-летний работник рынка. Произошел пожар, разрушены магазины. В Херсонской МВА отметили, что военные страны-агрессора хорошо знали, что в это время на рынке много людей - продавцов, покупателей, просто прохожих. И этот удар по рынку был не первым - враг пытается убить или покалечить как можно больше херсонцев, уничтожить бизнес и тому подобное.

