Могли ли люди есть мясо динозавров: ученые раскрыли, какое оно на вкус

Стейк из тиранозавра вряд ли пришелся бы вам по вкусу.

В недавних научных дискуссиях ученые задались интересным вопросом: если бы динозавры существовали сегодня, можно ли было бы употреблять их мясо в пищу и каким оно было бы на вкус. Как пишет indiandefencereview.com, ученые используют имеющиеся данные о структуре мышц, диете и составе тела, чтобы проводить обоснованные сравнения с существующими животными. Цель состоит в том, чтобы понять, производили ли определенные виды, такие как трицератопс или тираннозавр рекс, мясо, которое было бы съедобным и вкусным, или оно было потенциально токсичным.

Травоядные, плотоядные и качество мяса

"Динозавры определенно были съедобны, по крайней мере, для других динозавров", – говорит палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета.

Некоторые из наиболее известных видов, включая тираннозавра и велоцираптора, были хищниками, которые питались другими динозаврами, что подразумевает, что по крайней мере некоторые виды были пригодны для употребления в пищу.

Брусатте добавил, что люди, как и другие хищники, как правило, предпочитают мясо травоядных животных. "Вероятно, мясо травоядных динозавров было бы вкуснее всего", – сказал он, отмечая современную параллель, в которой мясо травоядных, таких как коровы, овцы и олени, обычно употребляется в пищу, в то время как мясо хищников, как правило, избегается из-за его жесткости и остроты.

Состав мышц играет центральную роль во вкусе. У травоядных динозавров, таких как трицератопс или стегозавр, распределение мышц и жира могло быть схожим с современным домашним скотом, что обеспечивало текстуру и вкус, более близкие к говядине или оленине. В отличие от них, мясо высших хищников, таких как тираннозавр, с высокой плотностью богатых миоглобином мышц, вероятно, было бы более темным и постным, сравнимым с мясом крокодила или некоторых диких животных.

Токсичность и сложность приготовления

Однако съедобность не гарантирует безопасность. В статье на SciencePost Брусатте и другие исследователи привели в пример питохуи, птицу, обитающую в Новой Гвинее, мясо которой содержит мощный нейротоксин. Токсин вырабатывается не самой птицей, а поступает в организм с пищей, богатой насекомыми.

Тот же принцип может применяться и к некоторым динозаврам. Если вид питался ядовитыми растениями или химически защищенными насекомыми, его ткани могли содержать вредные соединения, представляющие значительную опасность для здоровья. Эти токсины не обязательно нейтрализуются стандартными методами приготовления пищи.

Кроме того, крупные плотоядные динозавры имели высокоразвитую мышечную массу и соединительную ткань, что делало их мясо чрезвычайно жестким. Сочетание низкого содержания жира и грубой клетчатки делало традиционные методы приготовления неэффективными.

Так что даже в гипотетическом сценарии, когда мясо динозавров стало бы доступным, его безопасное и эффективное приготовление было бы затруднительным.

Нет реалистичного пути к тестированию

Несмотря на интерес к этой теме, не существует технологии, которая позволила бы людям отбирать образцы или воспроизводить мясо динозавров. Ископаемые не могут сохранять полные последовательности ДНК, а получение жизнеспособных клеток считается невозможным с помощью современных методов.

