Известная певица рассказала о 'прилете' неподалеку от ее дома (фото)

Артистка только-только стала мамой.

40-летняя певица Любовь Юнак, более известная как Лавика, рассказала о попадании в ее районе во время ночной атаки Российской Федерации на Украину.

Аристка, которая в конце декабря родила сына, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию малыша, отметив, что одно из попаданий произошло рядом с их домом. Она заверила, что с ними все хорошо:

"Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом, в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста".

Напомним, Лавика была замужем за украинским певцом Владимиром Борисенко, известным участием в проекте "Фабрика звезд". В 2018 году они официально поженились, однако впоследствии их брак завершился.

В 2025 году певица во второй раз вышла замуж, также стало известно, что она ждет первого ребенка. Мальчик появился на свет за несколько дней до Нового года - 28 декабря.

Как известно, этой ночью Украина оказалась под очередным российским обстрелом. По данным Киевской областной военной адмнистрации, в регионе повреждены почти три десятка объектов - жилые дома, транспорт, производственные помещения и объекты энергетики. К сожалению, погиб один человек.

В Киеве подверглась разрушениям больница с действующим стационаром. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.

