Трамп усиливает спекуляции по Гренландии, Кубе и Колумбии после свержения Мадуро, - AP

Комментарии Трампа и Рубио подчеркивают, что США серьезно настроены увеличить влияние в Западном полушарии.

После операции США в Венесуэле Трамп снова призвал американцев к захвату Гренландии и начал угрожать военными действиями против Колумбии. Об этом пишет AP, отмечая, что подобные заявления американского лидера и Рубио подчеркивают, что администрация США серьезно настроена играть более активную роль в Западном полушарии.

Журналисты напоминают, что в стратегии национальной безопасности США Трамп определил восстановление "американского превосходства в Западном полушарии" как главный ориентир для своего второго срока в Белом доме.

Кроме того, Трамп указал на "Доктрину Монро", которая отвергает европейский колониализм. А также на "Дополнение Рузвельта" - обоснование, на которое ссылались США, поддерживая отделение Панамы от Колумбии. Что помогло США обеспечить контроль над зоной Панамского канала.

Видео дня

Беспокойство в Дании

Журналисты отмечают, что операция США в Венесуэле усилила беспокойство в Дании, поскольку она имеет юрисдикцию над большим и богатым полезными ископаемыми островом Гренландия. В частности премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что Трамп "не имеет права аннексировать эту территорию" и призвала США "прекратить угрожать исторически близкому союзнику".

В воскресенье Дания также подписала заявление Европейского Союза, в котором подчеркивается, что "право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться", поскольку Трамп пообещал "управлять" Венесуэлой и давил на исполняющую обязанности президента Делси Родригес, чтобы она подчинилась.

В то же время сам Трамп в воскресенье высмеял усилия Дании по усилению национальной безопасности Гренландии. А пост бывшей чиновницы администрации Трампа Кэти Миллер, в котором она изобразила карту Гренландии в цветах флага США с подписью "Скоро", вызвал раздражение как датчан, так и гренландцев.

Предупреждение Кубе

В то же время беспокойство нарастает и у одного из ближайших союзников Венесуэлы - Кубы, поскольку Марко Рубио выступил со своим предупреждением кубинскому правительству. В нем он заявил, что президента Венесуэлы Мадуро охраняли кубинцы. Также, по словам госсекретаря, кубинцы отвечали за внутреннюю разведку Венесуэлы.

Трамп сказал, что кубинская экономика, которая годами страдала от эмбарго США, находится в плачевном состоянии и теперь еще больше ухудшится с отставкой Мадуро, который предоставлял карибскому острову субсидированную нефть.

Предупреждение Колумбии

Еще одной страной, о которой упомянул Трамп после операции в Венесуэле, стала Колумбия. Он в частности заявил, что этой страной "руководит больной человек, который любит производить кокаин и продавать его в США".

На вопрос журналистов, может ли Трамп приказать США провести операцию против Колумбии, президент Соединенных штатов ответил: "Мне это нравится".

Угрозы США: что известно

Напомним, ранее власти Кубы официально признали гибель 32 офицеров в результате операции США в Венесуэле. Отмечалось, что кубинские войска и полицейские выполняли миссию в Венесуэле по просьбе правительства страны.

После операции в Венесуэле, президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "готова упасть". Он также отметил, что для этого Вашингтон может не принимать никаких мер. Поскольку на фоне падения режима Мадуры, Куба может потерять финансового союзника.

Вас также могут заинтересовать новости: