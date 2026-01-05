Турция будет требовать безопасности 'зернового коридора' в Черном море для Украины, - Reuters

Безопасность судоходства - ключевое в вопросе экспорта украинскими аграриями урожая за границу.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметит "стратегический приоритет" поддержания безопасности в Черном море на посвященном Украине саммите, который состоится во вторник, 6 января, в Париже. Об этом со ссылкой на представителя турецкого МИД пишет Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал на вторник заседание "Коалиции желающих". В эту группу, возглавляемую Великобританией и Францией, входят более 30 стран.

Глава МИД Турции будет присутствовать на встрече и повторит позицию страны о необходимости "ориентированных на результат" шагов для прекращения войны.

По словам источника Reuters, Фидан укажет на "конкретные" результаты трех предыдущих раундов прямых переговоров между украинскими и российскими чиновниками в Стамбуле, включая обмен пленными, и повторит предложение Анкары провести встречу лидеров враждующих сторон.

Фидан также должен сделать заявление, что Турция рассматривает поддержку безопасности в Черном море как стратегический приоритет и что она напоминает всем сторонам о своей позиции по этому вопросу.

Член НАТО Турция поддерживала дружеские связи с Москвой и Киевом на протяжении всей войны. Она оказывала военную поддержку Украине, но отказалась присоединиться к санкциям Запада против России.

Анкара предупредила обе стороны о недавней эскалации в Черном море, в результате которой российские и турецкие суда были поражены дронами, а украинские порты - повреждены. Турция также за последние недели стала свидетелем того, что серия дронов вошла в ее воздушное пространство, и один из них был сбит вблизи ее столицы.

В целом переговоры на Парижском саммите 6 января будут сосредоточены на статьях проекта плана США по прекращению войны, а также на гарантиях безопасности для Украины и потенциальной роли, которую может сыграть Коалиция.

Зерновой коридор - главные новости

Постоянные атаки российских оккупантов на логистическую инфраструктуру, железную дорогу и морские терминалы, сильно затрудняет экспорт урожая и продуктов его переработки из Украины. Аналитики и участники рынка говорят, что логистическая безопасность станет ключевым пунктом в наполнении украинского бюджета валютной выручкой от экспорта в этом году.

Всего за последние полгода экспорт из Украины зерновых и зернобобовых, а также продуктов переработки, сократился на 29,4% относительно показателя 2024 года. Худшие результаты у украинской кукурузы - минус 39,1%.

