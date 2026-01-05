Названы 10 смартфонов, которыми пользователи были довольны больше всего в 2025 году

Среди них – как премиальные, так и доступные модели.

Команда бенчмарка AnTuTu продолжает подводить итоги года. В этот раз в списке Android-смартфоны с наибольшим числом положительных отзывов пользователей по состоянию на конец декабря 2025 года.

Лидер "народного" топа – Nubia Z80 Ultra. Его работой, согласно источнику, довольны 99,99% пользователей. Особенности этой модели – плоский экран без каких-либо вырезов или отверстий, аккумулятор емкостью 7200 мАч, 35-миллиметровая камера и топовая SoC Snapdragon 8 Elite Gen5.

На второй строчке разместился OPPO K13 Turbo с результатом 98,46%. Это бюджетный Android с аккумулятором 7000 мАч, встроенным вентилятором и защитой от воды. Третьим стал флагман с упором на камеры Huawei Mate 70 Pro+, набравший те же 98,46% одобрения.

Видео дня

Далее по списку идут Huawei Mate 70 RS Ultimate, Xiaomi 15S Pro, Honor 400 Pro, Realme GT 8 Pro, Oppo Find X8 Ultra, Huawei Mate 70 Pro и OnePlus Ace 6.

Любопытно, что хотя рейтинг рассчитывался на базе отзывов китайских пользователей, в список не попало ни одной модели бренда Redmi или Poco..

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и мощности. В бюджетной категории лидером оказался vivo Y200 GT, а подборку флагманов возглавляет iQOO 15.

Как УНИАН уже писал, потребителей по всему миру в 2026 году ожидает масштабный рост цен на смартфоны. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: