МО хочет управлять брошенными на войну зэками напрямую.

Минобороны РФ создает резерв пушечного мяса из осужденных, стремясь к тому же управлять ими напрямую через собственные частные военные компании.

Вероятно, Кремль стремится использовать осужденных для будущих атак несмотря на их ограниченную боеспособность, как ранее делала ЧВК "Вагнера", отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW)

Накануне CNN сообщила, что Минобороны России в октябре 2022 года завербовало заключенных, которые впоследствии были переброшены в Соледар Донецкой области, в формирования 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР". Эти заключенные заявили, что были проигнорированы "Вагнером". Они также пожаловались журналистам на злоупотребление МО РФ и использование их как пушечного мяса.

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"Представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Усов заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают резерв пушечного мяса осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании Минобороны. Интеграция Минобороны России этих сил осужденных в формирования "ЛНР" также может свидетельствовать о том, что российские военачальники пытаются избежать перестройки некоторых своих обычных частей для приспособления к ним недостаточно подготовленных заключенных. ISW ранее наблюдала случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны обычных вооруженных сил России, и российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделения, интегрируя осужденных", – отмечают аналитики.

В ISW также подчеркивают, что вербовка заключенных Минобороны России осенью 2022 года по времени совпала с усилием критики военного командования РФ со стороны лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Кроме того, правозащитники из Gulagu.net также отмечали, что в Москве побаивались Пригожина из-за его способности вербовать и обучать осужденных. В началу 2023 года "Вагнер" потерял возможность тренировать наемников на отдельных полигонах, поскольку они были заняты МО РФ.

Вербовка заключенных в ЧВК Вагнер

В июле 2022 года ЧВК "Вагнер" начала активно вербовать заключенных из российских колоний на войну против Украины, в процессе принимал участие главарь ЧВК Евгений Пригожин, переставший скрывать свою причастность к "организации". В обмен на полгода участия в войне заключенным, которые выживут, обещали помилование. По различным оценкам, ЧВК отправила на фронт порядка 40-50 тысяч вагнеровцев. К ноябрю 2022 года именно зэки были основной силой ЧВК, к началу 2023 года ВСУ уничтожили 77% от их числа.

В течение последних недель масштабы вербовки в ЧВК "Вагнера" значительно сократились, согласно сообщениям украинской разведки. Накануне главарь ЧВК объявил об окончании вербовки, а в последствии он заявил, что его лишили возможности вербовать заключенных из-за противодействия со стороны Минобороны РФ.

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