Дмитрий Хилюк

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что сейчас ему нечего обсуждать с главой РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас не лучшее время для визита российского диктатора Владимира Путина в Будапешт. Такое заявление он сделал на международной пресс-конференции в Будапеште, сообщает Reuters.

"Сейчас не лучшее время для визита президента России Владимира Путина в Будапешт, поскольку нет двусторонних вопросов для обсуждения", - сказал Орбан.

Напомним, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с Путиным в Будапеште, но встреча так и не состоялась.

Орбан считает, что вступление Украины в ЕС отберет у него силу - что известно

Как известно, позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана часто идет в разрез с позицией руководителей других стран ЕС в вопросах российско-украинской войны и евроинтеграционных стремлений Украины. В частности, недавно он заявил, что вступление Украины в Евросоюз, заберет у него силы.

"Членство в ЕС не является гарантией защиты (от российской агрессии - УНИАН). Этого никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Они не состоятся... Народы Европы видят именно то, что вступление Украины не придаст силы ЕС, а отберет ее", - заявил Орбан в конце декабря 2025 года.

