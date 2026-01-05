У Зеленского раскрыли, кто станет временно исполняющим обязанности главы СБУ

Ранее президент сообщил, что обсудил с Малюком кандидатуры на должность нового главы СБУ.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ станет начальник центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара. Об этом в комментарии журналистам сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, передает корреспондент УНИАН.

Обновлено в 14.35. Впоследствии на сайте президента Украины появился указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

После отставки Василий Малюк остается в системе СБУ для координации асимметричных спецопераций. Назначение Хмары связано с акцентом на боевую работу и масштабирование опыта ЦСО "А".

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара - украинский военнослужащий, генерал-майор СБУ, известный как руководитель элитного спецподразделения "Альфа".

Карьера в СБУ

С 14 апреля 2023 года - начальник Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ.

С 25 августа 2025 года - назначен начальником Центра специальных операций "А" (ЦСО "А" СБУ, известный как "Альфа") - ключевого боевого подразделения, которое проводит контртеррористические операции, спецмиссии в тылу врага и обеспечивает национальную безопасность.

Известные операции

Под его руководством (или при участии подразделений):

Освобождение острова Змеиный (лето 2022 года) - одна из резонансных операций начала полномасштабной войны.

Участие в боях под Киевом, Северодонецком, Бахмутом, Белогоровкой и тому подобное.

По некоторым данным, причастен к операции "Паутина" (2025 год) - серии ударов по стратегической авиации РФ.

Награды

В 2019 году награжден орденом Даниила Галицкого от президента Петра Порошенко за заслуги в укреплении национальной безопасности.

Смена главы СБУ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с Василием Малюком, во время которого обсудил кандидатуры на должность нового главы СБУ. Также президент отметил, что провел разговор с Евгением Хмарой и подчеркнул важность опыта украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ.

Сам Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ. Он добавил, что будет заниматься "реализацией асимметричных спецопераций мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред".

