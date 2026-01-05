Сотрудники Лувра продолжают забастовку, начатую до праздников: как будет работать музей

Музей будет открыт "частично, с "маршрутом шедевров".

Сотрудники всемирно известного музея Лувра в Париже решили возобновить забастовку. Это приведет к ограничению работы музея, пишет BFMTV.

5 января сотрудники музея провели общее собрание по призыву профсоюзной группы (CFDT). Они единогласно проголосовали за забастовку в знак протеста против условий труда в музее.

"Около 350 человек из разных отделов - регистрации, хранения, вспомогательных функций - единогласно проголосовали" за возобновление забастовки", - заявила Валери Бо, представительница CFDT.

Видео дня

Отмечается, что сотрудники выступают против нехватки персонала, в частности в охране галерей, против повышения цен для туристов из других стран (вступает в силу 14 января) и против разрушения здания, что произошло после кражи восьми французских коронных драгоценностей 19 октября. Министерство культуры пообещало отменить сокращение государственного финансирования Лувра на 5,7 миллиона евро и ввести повышение найма и зарплат. В то же время, профсоюзы до сих пор считают, что этого недостаточно.

Руководство Лувра отметило, что на время забастовки музей будет открыт "частично, с "маршрутом шедевров", который включает "Мону Лизу", "Венеру Милосскую" или "Крылатую победу Самофракийской".

Почему бастуют сотрудники Лувра

Как сообщал УНИАН, предыдущая забастовка сотрудников музея длилась с 15 по 19 декабря. Причиной забастовки были требования срочного ремонта и увеличения штата. Также работники протестуют против повышения цен на билеты для большинства посетителей из стран, не входящих в ЕС. Уже с 14 января 2026 года туристы-неевропейцы будут платить 32 евро вместо прежних 22 евро за посещение залов Лувра.

Протестующие также отметили, что октябрьское ограбление пролило свет на многолетние трудности, сокращение штата и недостаточное государственное финансирование музея.

Вас также могут заинтересовать новости: