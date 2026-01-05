Строили целую вечность: россияне получили новое большое судно 'Воевода' с 'элитной' начинкой

Контракт на строительство судна был заключен Министерством промышленности и торговли РФ еще в декабре 2016 года.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации передало балтийскому филиалу Морской спасательной службы новое аварийно-спасательное судно "Воевода" проекта 23700. Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

Судно предназначено для выполнения широкого спектра аварийно-спасательных операций. В частности, оно может обеспечивать транспортировку, развертывание и поставку маломерных поисково-спасательных средств в открытом море.

Известно, что на судне есть помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, а также кают-компания для пассажиров с буфетной. Из-за этого судно даже иногда называют "яхтой".

Известно, что оно может нести четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна составляет 7500 тонн, длина - 111 м, а ширина - 24 м. Скорость "Воеводы" составляет 22 узла, а дальность плавания - 5000 миль.

В этой истории наиболее интересно то, сколько лет заняло его создание. Контракт на строительство судна был заключен Министерством промышленности и торговли РФ в декабре 2016 года, а закладка под названием "Воевода" была произведена на заводе "Янтарь" 21 апреля 2017 года.

По условиям контракта, судно должны были передать заказчику в ноябре 2019 года, однако этот срок много раз переносили. Спуск "Воеводы" на воду был осуществлен в Калининграде только 8 ноября 2019 года, затем еще четыре года судно достраивали. Только в декабре 2023 года оно вышло на заводские ходовые испытания.

В декабре 2025 года стало известно, что на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) провели церемонию спуска на воду нового морского тральщика "Дмитрий Лысов" проекта 12700.

А еще раньше, в августе, россияне спустили на воду новый фрегат, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". И хотя это уже пятый фрегат проекта 22350, эксперты сходятся на том, что скорость строительства российских фрегатов оставляет желать лучшего, ведь первый из них заложили еще в 2006 году.

Для сравнения специалисты портала Defense Express напоминают о Японии, которая за восемь лет собирается построить и ввести в эксплуатацию 12 фрегатов класса Mogami.

