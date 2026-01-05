Доллар вырос, евро подешевел: свежий курс валют в 'ПриватБанке'

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,75 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 января, вырос на 5 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 49,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 48,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник установлен на уровне 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 49,75 гривни.

Нацбанк установил на 5 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 42,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 49,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,35 гривни за евро.

