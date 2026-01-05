Steam начал 2026 год с нового рекорда по одновременному количеству игроков

На 200 тыс. больше предыдущего показателя.

В сети обратили внимание, что Steam за последние 24 часа обновил рекорд одновременной посещаемости. На пике онлайн площадки составил 41,816,052 пользователя, из которых 13,4 миллиона играли в различные игры.

В основном такая высокая активность связана с продолжающимися новогодними праздниками, а также подходящей к концу крупной зимней распродаже – она завершится сегодня в 20:00 по Киеву.

Counter-Strike 2 по‑прежнему удерживает звание самой популярной игры в Steam – за последние 24 часа ее пиковый онлайн достиг 1,6 млн человек. Следом расположилась Dota 2 с 815 тыс. игроков, а третью строчку заняла PUBG: BATTLEGROUNDS, собравшая 709 тыс. пользователей.

Видео дня

Статистика Steam демонстрирует устойчивый рост из года в год. Например, пиковый онлайн в 2023 году составлял 33 миллиона, а в 2024 году – уже 39 миллионов. Предыдущий рекорд по онлайну был установлен в октябре 2025 года – 41,6 млн.

Ранее Valve подвела итоги пользовательского голосования на "Премию Steam" 2025 года. Лидером по числу побед стала Hollow Knight: Silksong, а хитовой Clair Obscur: Expedition 33 удалось заработать всего одну награду за лучший саундтрек.

Кроме того, недавно стали известны самые продаваемые и популярные игры в 2025 году в Steam. Лидеры по выручке среди новинок: Battlefield 6, Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, ARC Raiders и ремастер Oblivion.

Вас также могут заинтересовать новости: