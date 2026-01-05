'Это не классическая картина войны': в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Гуляйполе

На сегодня город является большой "серой зоной".

Сейчас Гуляйполе Запорожской области является большой "серой зоной", за которую идут уличные и стрелковые бои, ситуация довольно сложная. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, во время боев за Гуляйполе, противник сменил две группировки своих войск.

"За прошлый месяц враг потерял вообще на южном направлении - более 10 тысяч военнослужащих и из них 70% - возле Гуляйполя", - сказал Волошин.

По его словам, в городе идут ожесточенные бои, которые не прекращаются, противник пытается закрепиться, оттеснить Силы обороны, выбить наших защитников. При этом добавил, что почти по всему городу у Сил обороны есть позиции, работают штурмовые группы.

Рассказал, что за прошедшие сутки, то есть 4 января, был печальный рекорд - 64 боевых столкновений на Гуляйпольском направлении, из них, в частности, 25 - в Гуляйполе, 20 - в Варваровке.

"Враг проникает и в глубину нашей обороны. Это не классическая картина войны, когда есть одни позиции и другие позиции. Сейчас Гуляйполе большая "серая зона", за которую идут уличные и стрелковые бои, ситуация довольно сложная. Враг за три дня получил для поддержки штурмовых действий дополнительные 1600 боеприпасов различного калибра", - отметил Волошин.

Также сообщил, что на Ореховское направление противник перебросил дополнительное количество штурмовых групп, даже на передовые позиции, чтобы вести штурмовые действия.

"Они проходят по всей линии боевого соприкосновения этого направления. Противник пытается подойти к Павловке и вытеснить наших военных из поселка Степногорск. Здесь враг наносит большое количество авиационных ударов. Это признаки того, что готовит здесь определенную активацию", - подчеркнул Волошин.

По его словам, для врага важно захватить Степногорск, потому что поселок расположен в 20-25 км от Запорожья. Спикер объяснил:

"Потому что это, во-первых и высоты, а во-вторых, отсюда можно, подтянув определенные виды вооружения, наносить удары и осуществлять обстрелы южных и восточных окраин Запорожья, а также держать под контролем логистические пути, которые идут, в частности, из Запорожья в Гуляйполь и Орехов. И угрожать с востока городку Орехов, который сейчас держится".

Сил обороны юга Украины. При этом спрогнозировал, что возле Орехова активизируются штурмовые действия, в частности, в Малых Щербаках, в Малой Токмачке, Новоандреевке, Новоданиловке, потому что враг будет пытаться ближе подойти к Орехову.

Война в Украине - ситуация в Гуляйполе

Как сообщал УНИАН, аналитики мониторингового проекта DeepState отмечали, что город Гуляйполе Запорожской области находится в низменности, и рельеф местности затрудняет оборонительные действия.

В частности, город находится полностью в "серой зоне", потому что противник, как и украинские силы, присутствует практически везде. Отмечали, что в одном подвале могут быть бойцы Сил Обороны Украины, а в соседнем противник.

Как объясняют аналитики, основную сложность для украинских подразделений составляет рельеф, ведь Гуляйполе находится в низменности и заводить людей в город становится сложной задачей. И для врага ситуация аналогичная, но личного состава у них больше в разы, поэтому им безразличен рельеф.

