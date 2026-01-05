Целый город остался без света: последствия ночной атаки РФ по энергетике

Враг продолжает методично обстреливать объекты генерации и передачи электроэнергии.

В ночь на 5 января российские оккупанты совершили очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

По его словам, в результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также на утро были обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.

В целом сложная ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложняется постоянными обстрелами. Потребители на этих территориях в течение долгого времени остаются без света.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью", - отмечает Вязовченко.

Во время выполнения таких работ бригада АО "Харьковоблэнерго" была атакована вражеским дроном. К счастью, пострадавших нет.

"Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения сетей в результате боевых действий. Причем почти 20 раз враг бил целенаправленно по объектам энергетической инфраструктуры", - констатирует замминистра.

Вязовченко говорит, что в целом ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая. Украина импортирует электроэнергию из Европы, в большинстве регионов для балансировки энергосистемы применяются графики ограничения потребления.

Удары РФ по энергетике Украины - главные новости

Оккупанты продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины, не считаясь с правилами радиационной безопасности. Так, в ночь на 3 января временно оккупированная ЗАЭС потеряла питание с одной из высоковольтных линий вследствие боевых действий. Также на утро субботы была обесточена часть потребителей на Николаевщине.

Энергетик Сергей Переверза указывает на то, что враг сейчас применяет новую тактику, чтобы методично разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. Так, россияне несколько дней подряд круглосуточно обстреливают одну и ту же подстанцию, пока не разрушат ее до основания.

