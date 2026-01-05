Повышение тарифов на распределение газа перекладывает риски на население, - эксперт

По его словам, газораспределительные компании в течение десятилетий получали стабильные прибыли, используя инфраструктуру, значительная часть которой была создана еще в советское время.

Повышение тарифа на распределение газа во время полномасштабной войны недопустимо и не имеет экономического обоснования, ведь ответственность за содержание сетей и риски деятельности должны нести сами операторы, а не конечные потребители и бизнес. Об этом заявил председатель Союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на распределение газа на 50-160%.

"Нас не интересует их прибыль. Но во время войны они должны нести тяготы вместе со всей страной, а не перекладывать их на кошельки людей", - подчеркнул он.

Отдельное внимание эксперт обратил на то, что дополнительные начисления за сам факт подключения к сети выглядят экономически необоснованными. И предупредил: повышение тарифов на распределение газа будет иметь цепной эффект для экономики - будет расти себестоимость строительных материалов, электроэнергии и промышленной продукции.

"Если бизнес несет убытки во время войны, это нормальная ситуация. В таких же условиях работают заводы, производители цемента или кирпича. Но они не перекладывают все потери на потребителя", - подчеркнул эксперт.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась к НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году. По заключению ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

