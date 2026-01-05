Зеленский встретился с высокопоставленными чиновниками СБУ: подробности переговоров

Глава государства провел встречи с Александром Покладом, Денисом Килимником и Василием Козаком.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с руководящим составом Службы безопасности Украины и определяет направления в работе СБУ, которые нуждаются в усилении. Как сообщил он в социальной сети Facebook, состоялись встречи с высокопоставленными представителями Службы безопасности Александром Покладом, Денисом Килимником и Василием Козаком.

Встреча с Денисом Килимником

В частности, как отметил Зеленский, с бригадным генералом СБУ, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником были обсуждены результаты работы ведомства в течение лет войны и сделан обмен оценками относительно возможного развития службы.

Видео дня

"Летом прошлого года я отметил Дениса званием Герой Украины, и это абсолютно заслуженно. Он - один из тех, кто организует наиболее весомые и вполне справедливые удары по российскому оккупанту за эту агрессию", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Килимника за чрезвычайно весомое участие в защите нашего государства и людей.

Встреча с Александром Покладом

В заметке о встрече с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом Зеленский отметил, что защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились, и это направление будет развиваться и в дальнейшем.

"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", - подчеркнул президент.

Встреча с Василием Козаком

Что касается полковника Службы безопасности Украины Василия Козака, то Зеленский написал, что он является одним из тех украинских воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные украинские операции.

"Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, было обсуждено видение Козака потенциала СБУ и нашей защиты в войне. "Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться", - подчеркнул Зеленский.

Какова цель встреч

Как уточнил журналистам на вопрос УНИАН советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, глава государства на этих встречах "определяет, какой сейчас потенциал СБУ, на что обратить больше внимания, кого усилить и какие направления стоит усилить".

"Президент провел немного больше встреч, чем мы сообщили. Эти были такие, что содержание заслуживает внимания", - отметил Литвин.

Кадровые изменения в СБУ

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 января, Василий Малюк подтвердил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. В то же время он будет оставаться работать в системе СБУ, чтобы реализовывать спецоперации, которые будут наносить врагу максимальный ущерб.

5 января состоялась встреча Зеленского и Малюка. По словам президента, были обсуждены кандидатуры на замещение должности главы СБУ.

Стало известно, что исполнять обязанности главы СБУ временно будет начальник центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

Вас также могут заинтересовать новости: