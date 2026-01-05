Верховный лидер Ирана разработал секретный план побега в Москву, - The Times

Хаменеи планирует бежать из Тегерана с ближайшим окружением, состоящим из 20 помощников и членов семьи, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу.

У верховного лидера Ирана Али Хаменеи есть запасной план побега из страны в случае, если его силы безопасности не смогут подавить вспыхнувшие протесты или дезертируют.

Согласно разведывательному отчету, предоставленному The Times, 86-летний Хаменеи планирует бежать из Тегерана с ближайшим окружением, состоящим из 20 помощников и членов семьи. План основан на побеге сирийского лидера Башара Асада, который бежал из Дамаска на самолете в Москву, прежде чем оппозиционные силы захватили столицу в декабре 2024 года.

""План Б" предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения и семьи, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу", – сообщил источник в разведке газете The Times, добавив, что это включает в себя "сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного переезда".

Известно, что Хаменеи владеет обширной сетью активов. По оценкам расследования Reuters 2013 года, общая сумма активов, включая недвижимость и компании, составляет 95 миллиардов долларов.

Источники отмечают, что план побега будет активирован, если Хаменеи сочтет, что его силы безопасности не выполняют приказы. И хотя Хаменеи защищает своих лоялистов, контролирует ключевые назначения и их безопасность, однако, также отмечается, что он "ослабел как умственно, так и физически" после прошлогодней войны с Израилем. Его почти не видели на публике, и, что особенно примечательно, о нем ничего не было слышно в течение последних нескольких дней протестов.

В оценке разведки его называют "параноиком": "с одной стороны, он очень идеологически мотивирован, но с другой – прагматичен в своих взглядах: он видит тактический компромисс ради долгосрочной цели. Он мыслит на перспективу".

В стране сейчас проходят крупнейшие за последние три года протесты. В ходе столкновений между протестующими и правоохранителями уже погибли люди. Отмечается, что протесты вызваны, в частности, недовольством местных жителей стремительным ростом инфляции и рекордным падением курса валюты.

президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы прийти на помощь протестующим в Иране, если Тегеран будет подавлять протесты силой.

