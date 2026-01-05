Самые ожидаемые фильмы 2026 года: от '28 лет спустя: Храм костей' до 'Вервольфа'

УНИАН подготовил подборку из 30 фильмов, которые киноманы ожидают больше всего в этом году.

Еще раз пересматривая лучшие фильмы 2025 года, ценители кино с нетерпением ждут свежих релизов, о которых уже гудят соцсети и уважаемые критики.

УНИАН собрал подборку из 30 самых ожидаемых фильмов 2026 года. В нее попали как долгожданные блокбастеры и экранизации, так и громкие возвращения и новинки для настоящих киноэстетов.

1. 28 лет спустя: Храм костей

28 Years Later: The Bone Temple (Великобритания, США, хоррор, премьера–16 января)

Прямое продолжение прошлогоднего хита "28 лет спустя" больше сконцентрируется на персонажах доктора Келсона (Рэйф Файнс), Спайка (Алфи Уильямс) и Джимми Кристала (Джек О'Коннелл). В этой части культовой зомби-франшизы станет понятно, что некоторые люди несут куда большую угрозу, чем инфицированные. Сценаристом снова выступил Алекс Гарленд, а вот режиссуру Дэнни Бойл на этот раз передал Нии ДаКосте ("Кэндимен", "Марвелы").

2. Лакомый кусок

The Rip (США, триллер, премьера– 16 января)

В центре сюжета нового фильма Джо Карнахана ("Козырные тузы", "Команда-А") для Netflix – группа полицейских из Майами, которые обнаруживают тайник с миллионами наличными. Теперь они размышляют над тем, как забрать деньги себе, но чтобы об этом никто не узнал. Главные роли в фильме исполнили давние друзья и творческие партнеры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек ("Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Последняя дуэль", "Эйр").

3. Грозовой перевал

Wuthering Heights (Великобритания, США, романтика/драма, премьера – 13 февраля)

Английская актриса и режиссер Эмеральд Феннелл ("Девушка, подающая надежды") обещает показать зрителям откровенную интерпретацию классической истории о напряженных и разрушительных отношениях между мстительным Хитклиффом и развращенной Кэтрин Эрншоу. В главных ролях – Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Барби", "Вавилон", "Я, Тоня") и Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория").

4. Наследник

How to Make a Killing (Великобритания, Франция, черная комедия/триллер, премьера– 20 февраля)

Один из самых харизматичных актеров современности Глен Пауэлл ("Топ Ган: Меверик", "Смерчи", "Люблю тебя ненавидеть", "Наемный убийца", "Бегущий человек") на этот раз воплотит образ молодого человека по имени Беккет Редфеллоу, который намерен вернуть многомиллиардное семейное состояние, в котором когда-то отказали его матери. Однако между ним и желанным наследством стоят семь напыщенных и испорченных богачей, которые даже не в курсе о его существовании. Режиссером фильма выступил Джон Паттон Форд, известный своей работой над лентой "Преступница Эмили".

5. Крик 7

Scream 7 (США, слэшер, премьера–27 февраля)

В 2022 году культовая хоррор-франшиза "Крик" была успешно перезапущена пятым фильмом, который вводил новых героев, но сохранял некоторых старых. За ним последовал и довольно удачный шестой фильм 2023 года. Впрочем, на фоне скандала с увольнением главных актрис Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги, а также ухода режиссера Кристофера Лэндона, будущее франшизы оказалось под вопросом. Так что сейчас фанаты серии с нетерпением ждут, что же получится у нового режиссера Кевина Уильямсона, который, собственно, был сценаристом первого, второго и четвертого "Криков". В качестве подмоги от позвал исполнительницу одной из главных ролей в первых фильмах франшизы Нив Кэмпбелл, которая отказалась сниматься в шестом фильме из-за того, что ее не устроил предложенный гонорар.

6. Невеста

The Bride (США, хоррор, премьера–6 марта)

Если вам было мало прошлогоднего "Франкенштейна" от Гильермо дель Торо, то вот вам еще одна интерпретация от американской актрисы Мэгги Джилленхол ("Донни Дарко", "Секретарша", "Темный рыцарь"), для которой это уже вторая полнометражная режиссерская работа после "Незнакомой дочери" 2021 года. На этот раз события фильма будут происходить в Чикаго 1930-х годов. Когда монстр Франкенштейна просит доктора Евфрониуса создать для него невесту, они возвращают к жизни убитую женщину, что вызывает романтические отношения между созданиями, привлекает внимание полиции и приносит в общество радикальные изменения. Роль монстра Франкенштейна в фильме сыграл оскароносный Кристиан Бэйл ("Американский психопат", "Машинист", "Власть", "Форд против Феррари", франшиза "Темный рыцарь"), а его невесту – Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", "Гамнет", сериалы "Чернобыль", "Фарго").

7. Проект "Аве Мария"

Project Hail Mary (США, научная фанатстика/приключения, премьера– 20 марта)

В этом долгожданном фильме Райан Гослинг ("Драйв", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049", "Барби", "Каскадер") играет роль астронавта, который просыпается на космическом корабле и постепенно вспоминает, что он является единственным выжившим во время миссии по спасению Земли. В основу фильма лег одноименный роман 2021 года от американского писателя Энди Уэйра, который также написал "Марсианина". Снял ленту режиссерский дуэт Фила Лорда и Криса Миллера, наиболее известных по двум частям комедийной франшизы "Мачо и ботан".

8. Мать Мария

Mother Mary (США, драма/триллер/горор, премьера–апрель)

Оскароносная Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Прада", "Отверженные", "Восемь подруг Оушена", "Одиссея") на этот раз примерила на себя образ поп-иконы под псевдонимом Мать Мария, которая обращается к своему модельеру с просьбой сделать для нее особенное платье. Постепенно между двумя женщинами устанавливается связь за пределами привычной реальности. Снял ленту режиссер-визионер Дэвид Лоури ("История призрака", "Легенда о Зеленом рыцаре").

9. Майкл

Michael (США, музыка/байопик, премьера–24 апреля)

В этом году фанаты поп-короля Майкла Джексона впервые увидят на больших экранах историю его жизни, с момента выступлений в составе группы Jackson 5 и до смерти за несколько недель до последнего тура. Его образ в фильме воплотил американский певец и танцор Джаафар Джексон – реальный племянник Майкла Джексона.

10. Дьявол носит Прада 2

The Devil Wears Prada 2 (США, комедия, премьера – 1 мая)

Потребовалось 20 лет, чтобы хитовый фильм 2006 года "Дьявол носит Прада" с Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи получил продолжение – снял его режиссер первого фильма Дэвид Франкель.

11. Мортал Комбат 2

Mortal Kombat II (США, экшн/фантастика, премьера – 8 мая)

Летом 2025 года фанаты культовой видеоигры "Мортал Комбат" были очень расстроены переносом ее новой экранизации – с октября 2025 года на май 2026 года, но, похоже, теперь дата окончательная. Теперь в центре сюжета будет актер боевиков Джонни Кейдж в исполнении звезды "Пацанов" Карла Урбана, который попадет на реальное поле битвы за будущее Земли.

12. Мандалорец и Грогу

The Mandalorian and Grogu (США, научная фантастика/приключения, премьера –22 мая)

После трех успешных сезонов сериала "Мандалорец" с Педро Паскалем ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Нарко", "Последние из нас") и еще нескольких его спин-оффов, Disney решил перенести любимых героев вселенной "Звездных войн" на большие экраны. Режиссером фильма выступил создатель сериала "Мандалорец" Джон Фавро, а сценарий ему снова помог писать Дэйв Филони.

13. Повелители Вселенной

Masters of the Universe (США, фэнтези/приключения, премьера – 5 июня)

Перезапуск одноименного фильма 1987 года, основанный на одноименной франшизе компании игрушек Mattel, расскажет о принце Адаме из Космоса, который потерпел катастрофу в возрасте 10 лет и расстался со своим волшебным Мечом силы. Отыскав его почти через два десятилетия, он отправляется обратно, чтобы защитить родную планету от злых сил и стать Хи-Меном – самым могущественным человеком во Вселенной. Главные роли в фильме сыграли Николас Голицын ("Колдовство: Наследие", "Мысль о тебе") и Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Далласский клуб покупателей", "Отряд самоубийц", "Трон: Арес").

14. День раскрытия

Disclosure Day (США, научная фантастика, премьера–12 июня)

Новый фильм культового Стивена Спилберга ("Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Вестсайдская история") – без сомнения, один из самых загадочных проектов этого года. Подробности о фильме держались в секрете вплоть до выхода трейлера в декабре 2025 года – он даже не имел названия и описывался просто как "фильм об НЛО". Сейчас же известно, что он расскажет о загадочных обитателях Земли, которые пришли на нашу планету неизвестно откуда и какое-то время жили среди людей. Но настало время, когда они начали думать о том, чтобы раскрыть себя. Главные роли в фильм сыграли Эмили Блант ("Дьявол носит Прада", "Сикарио", "Тихое место", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера", "Достать ножи: Проснись, покойник"), Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Король говорит", "Kingsman") и другие.

15. Супергерл

Supergirl (США, боевик/фантастика, премьера–26 июня)

Второй фильм из вселенной DC от Джеймса Ганна даст новый взгляд на двоюродную сестру Супермена, Кару Зор-Эл, которая выросла на куске разрушенной планеты Криптон, и она намного жестче своего известного кузена. Главную роль в фильме сыграла звезда сериала "Дом Дракона" Милли Алкок, а режиссером выступил Крейг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Ночь страха", "Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Пэм и Томми").

16. Моана

Moana (США, комедия/приключения, премьера –10 июля)

Очередная попытка "Диснея" переснять свои классические мультфильмы с живыми актерами расскажет о 16-летней дочери полинезийского вождя Моану, которая отправляется в путешествие по океану в поисках героя Мауи, способного вернуть процветание ее острову. Роль последнего сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Форсаж", "Джуманджи") – он же озвучивал его и в мультфильмах 2016 и 2024 годов.

17. Одиссея

The Odyssey (Великобритания, США, премьера – 17 июля)

Новый долгожданный фильм от одного из лучших режиссеров современности Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Довод", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь") представляет собой экранизацию одноименного древнегреческого эпоса Гомера. В центре сюжета – легендарный греческий король Одиссей, который ищет путь домой после завершения Троянской войны, на пути встречая различных мифических существ. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэттеуэй, Зендея, Шарлиз Терон и многие другие топ-звезды.

18. Человек-паук: Совершенно новый день

Spider-Man: Brand New Day (США, экшн/фантастика, премьера–31 июля)

Сюжет новой части приключений Человека-паука с Томом Холландом и Зендеей держится в секрете, но одной из главных интриг на данный момент для фанатов является вопрос, кого же сыграет звезда "Очень странных дел" Седди Синк. Снимать ленту доверили Дестину Дэниелу Креттону – режиссеру другого марвеловского фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".

19. Созвездие пса

The Dog Stars (Великобритания, США, научная-фантастика, премьера – 28 августа)

Новый фильм культового Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Солдат Джейн", "Гладиатор", "Ганнибал", "Прометей", "Марсианин", "Последняя дуэль", "Дом Гуччи", "Наполеон") расскажет о постапокалиптическом мире, в котором загадочный вирус почти уничтожил человечество. Те, кто выжил, сталкиваются с бродячими мародерами, которых называют Жнецами. Главный герой Хиг – пилот, который выжил после гриппа, но потерял жену. В главной роли – уже упомянутый выше Джейкоб Элорди.

20. Глиноликий

Clayface (США, боди-хоррор, премьера – 11 сентября)

Еще один фильм из вселенной DC от Джеймса Ганна – это жуткая история о молодом актере Мэтте Хагене, лицо которого изуродовал гангстер. В отчаянии тот обращается к ученому, который превращает его тело в клееподобную субстанцию. Главную роль в фильме получил валлийский актер Том Рис Харрис ("Сиси и я", "Кандагар"). Режиссером выступил Джеймс Уоткинс ("Райское озеро", "Женщина в черном", "Не говори со злом"), а одним из сценаристов стал Майк Флэнаган ("Окулус", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров").

21. Обитель зла

Resident Evil (США, хоррор, премьера–18 сентября)

Казалось бы, чего ожидать от очередной экранизации серии видеоигр "Обитель зла"? Многого, если за это берется Зак Креггер – режиссер высоко оцененных критиками и зрителями фильмов ужасов "Варвар" и "Орудия". Главные роли в фильме сыграли Остин Абрамс ("Одинокие волки", "Орудия", сериалы "Ходячие мертвецы", "Эйфория") и Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Черный куклуксклановец", "Круэлла", "Фантастическая четверка: Первые шаги", "Голый пистолет").

22. Практическая магия 2

Practical Magic 2 (США, романтика/фэнтези, премьера–18 сентября)

Романтическая комедия конца 90-х с Сандрой Буллок и Николь Кидман в роли двух ведьм из семьи, женщины из которой были прокляты жить без любви, в свое время была негативно воспринята критиками и обернулась кассовым провалом, но со временем приобрела статус культовой. И вот теперь почти через 30 лет героини возвращаются – снимать сиквел доверили оскароносной датской режиссерке Сюзанне Бир ("Месть", "Птичий короб", сериалы "Ночной администратор", "Идеальная пара").

23. Социальная расплата

The Social Reckoning (США, биография/драма, премьера –​​​​​​​ 25 сентября)

Эту ленту от Аарона Соркина ("Игра Молли", "Суд над чикагской семеркой") позиционируют как "духовного последователя" "Социальной сети" Дэвида Финчера 2010 года – собственно, именно Соркин был сценаристом оригинального фильма, за что он получил "Оскар". На этот раз в центре сюжета будет бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая после двух лет работы в компании разочаровалась в ней и в итоге "слила" огромное количество внутренних документов. Ее роль сыграет Майки Мэдисон ("Однажды в Голливуде", "Крик", "Анора"), тогда как образ Марка Цукерберга воплотит Джереми Стронг ("Джентльмены", "Суд над Чикагской семеркой", "Ученик: История Трампа", сериал "Наследники").

24. Диггер

Digger (США, черная комедия, премьера –​​​​​​​ 20 октября)

Какие-либо детали о новом фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту ("Бердмен", "Выживший", "Бьютифул") с Томом Крузом (франшизы "Миссия невыполнима", "Топ Ган") в главной роли держатся в секрете, но это точно будет один из самых ожидаемых релизов года. Тем более, что также в фильме задействованы такие топ-звезды, как Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интересов", "Проект "Аве Мария"), Джон Гудмен ("Воспитывая Аризону", "Король Ральф", "Большой Лебовски", "Конг: Остров Черепа"), Джесси Племенс ("Власть пса", "Бугония", сериал "Фарго"), Риз Ахмед ("Веном", "Звук металла", "Финикийская схема", "Оператор") и другие.

25. Знакомство с родителями 4

Focker in Law (США, комедия, премьера– 25 ноября)

Дерзкая комедийная франшиза "Знакомство с родителями" была одним из самых популярных киноявлений нулевых. Теперь же, спустя 16 лет после последнего фильма серии, герои Роберта де Ниро, Бена Стиллера, Оуэна Уилсона и других возвращаются на большие экраны. Среди новых имен в касте – Ариана Гранде. Снимать фильм будет Джон Гамбург – сценарист первых трех фильмов франшизы, который как самостоятельный режиссер отметился комедиями "А вот и Полли", "Люблю тебя, чувак", "Почему он?" и "Время для себя".

26. Нарния: Племянник чародея

Narnia: The Magician's Nephew (США, фэнтези, премьера –​​​​​​​ 26 ноября)

Долгожданное эпическое фэнтези от режиссера "Барби" Греты Гервиг выйдет в американский прокат в конце ноября, а вот широкой аудитории придется дождаться релиза на Netflix 25 декабря 2026 года. Лента станет приквелом серии "Хроники Нарнии" и расскажет о создании мира Нарнии львом Асланом, а также двух лондонских детях, которые при помощи дяди-чародея путешествуют в Нарнию через Лес между мирами. Среди прочих, в касте задействованы такие топ-звезды, как Дэниел Крейг (франшизы "007", "Достать ножи"), Эмма Маки ("Барби", сериал "Половое воспитание"), Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Смерть ей идет", "Дьявол носит Прада") и Кэри Маллиган ("Драйв", "Стыд", "Девушка, подающая надежды", "Солтберн").

27. Джуманджи 4

Jumanji 4 (США, приключения/комедия, премьера – 11 декабря)

О четвертой части хитовой франшизы (и третьей с участием Дуэйна "Скалы" Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта и Карен Гиллан) пока известно немного, кроме имени режиссера Джейка Касдана (который снимал последние две части), актерского состава (в котором большинство имен уже давно знакомы) и даты выхода (это будет уже традиционная декабрьская комедия с Джеком Блэком).

28. Дюна: Часть третья

Dune: Part Three (США, фантастика, премьера–18 декабря)

События третьего фильма серии "Дюна", основанного на следующем романе Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", будут происходить через 12 лет после того, как Пол Атрид занял престол императора – и это должна быть заключительная часть трилогии от Дени Вильнева. К мощному актерскому составу из предыдущих частей – Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой – должен присоединиться Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Довод", "Маяк", "Микки-17", франшиза "Сумерки").

29. Мстители: Восхождение Доктора Дума

Avengers: Doomsday (США, экшн/фантастика, премьера –​​​​​​​ 18 декабря)

В середине декабря киноманов ждет настоящая битва гигантов, ведь Marvel Studios решила поставить премьеру своего мега-микса "Мстители: Восхождение Доктора Дума" на один день с третьей "Дюной" (и никто из них теперь не хочет уступать слот). После выхода эпического "Мстители: Финал" 2019 года Marvel пыталась удерживать расположение фанатов с помощью новых и второстепенных героев комиксов, но этот план провалился. Так что там не придумали ничего лучше, чем вернуть на экраны тяжелую артиллерию – Криса Эванса в роли Капитана Америка, Криса Хемсворта в роли Тора и Роберта-Дауни-младшего... нет, не в роли Железного человека, а в роли суперзлодея Доктора Дума.

30. Вервольф

Werwulf (Великобритания, США, хоррор, премьера – 25 декабря)

Последней громкой премьерой 2026 года должен стать новый фильм от мастера фольк-хоррора Роберта Эггерса ("Ведьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату"). На этот раз он перенесет зрителей в Англию 13 века, где загадочное создание начинает терроризировать жителей небольшого поселка, постепенно превращая местную легенду в страшную реальность. Главные роли в фильме сыграют Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Носферату", "28 лет спустя") и Лили-Роуз Депп ("Носферату", сериал "Идол").

