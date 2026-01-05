Модель из 'Холостяка' требует, чтобы проект вернул ей деньги

Девушка надеется, что другие украинки не захотят идти на это шоу.

Участница 14 сезона шоу "Холостяк" София Шамия требует возврата денег за штраф, который она заплатила за то, что ушла из проекта.

21-летняя обладательница титула "Мисс Украина 2023" заявила в Threads, что была единственной за все сезоны участницей, которая выплатила штраф. Она также выразила надежду, что после последнего интервью Тараса Цымбалюка ни одна девушка не подаст заявку на это реалити:

"После интервью Тараса имею только одну просьбу: СТБ и проект "Холостяк", верните мои пять тысяч долларов! Впервые озвучу причину штрафа: мне сказали, что я должна его заплатить, потому что не попрощалась с Тарасом лично! Я единственная за все сезоны, кто платил штраф. К Тарасу у меня вопросов нет - это его выбор. Получается, ему можно публично говорить, что это был пиар и что никаких чувств не было. А мне - уйти не попрощавшись, нет?".

Напомним, модель София Шамия ушла из шоу "Холостяк" еще в третьем выпуске. Этот поступок был спровоцирован скандалом - косметолог Оксана Шанюк обвинила девушку в отношениях с женатым мужчиной. Впоследствии девушка пожаловалась на буллинг и психологическое давление на проекте.

Шамия почти сразу публично сообщила, что оплатила каналу штраф, предусмотренный контрактом за самостоятельный выход из проекта "Холостяк".

