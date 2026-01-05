Во Франции десять человек признали виновными в кибербуллинге в отношении Брижит Макрон

Только один подсудимый извинился во время судебного процесса за свои слова.

Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон. Злоумышленники распространяли в Интернете ложные утверждения о ее поле и сексуальной ориентации и обвиняли ее в том, что она якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает Associated Press.

Одного из обвиняемых приговорили к шести месяцам тюремного заключения, а восемь получили условные сроки от четырех до восьми месяцев. Все 10 человек были обязаны пройти тренинг по повышению осведомленности о кибербуллинге.

Отмечается, что суд указал на "особенно унизительные, оскорбительные и злобные" комментарии, которые касались ложных утверждений о якобы трансгендерной идентичности и якобы педофилии Брижит Макрон.

"Повторные публикации имели кумулятивный вредный эффект", - говорилось в сообщении суда.

Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет были обвинены в том, что они написали много комментариев, в которых ошибочно утверждали, что жена Эммануэля Макрона родилась мужчиной, а также сравнивали их 24-летнюю разницу в возрасте с педофилией.

В то же время сама Брижит подчеркнула, что начала судебный процесс, чтобы "показать пример" в борьбе с домогательствами.

"Важно, чтобы были проведены немедленные тренинги по повышению осведомленности о кибербуллинге, а для некоторых подсудимых - запрет на использование их аккаунтов в социальных сетях", - сказал ее адвокат Жан Энночи.

В AP добавляют, что единственным подсудимым, которому не было назначено тюремное заключение, был учитель, который во время судебного процесса извинился. Он должен пройти тренинг по вопросам кибербуллинга.

"Нескольким из них будет заблокирован доступ к социальным сетям, где они размещали свои сообщения, на шесть месяцев. Суд подчеркнул, что приговоры были пропорциональны тяжести комментариев", - говорится в материале.

Также во время судебного процесса несколько подсудимых заявили, что их комментарии были шуточными или сатирическими, поэтому они не понимают, почему их привлекают к ответственности.

