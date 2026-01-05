Микки Рурк на грани выселения из дома из-за долгов: актер открыл неожиданный сбор средств

Звезда Голливуда должен выплатить почти 60 000 долларов.

Известный актер Микки Рурк, который в последнее время изменился до неузнаваемости, собирает средства, чтобы оплатить свой долг.

Не секрет, что арендодатель подал на звезду лент "Неудержимые", "Железный человек 2" и "Рестлер" в суд за неуплату за аренду дома в Лос-Анджелесе. Как пишет издание The Hollywood Reporter, 73-летний актер обратился к популярной платформе, которая помогает людям организовать сбор средств, чтобы оплатить почти 60 000 долларов долга. Интересно, что поклонники актера уже начали бросать средства на сбор.

"Микки сейчас переживает очень трудное время, и невероятно трогательно видеть, как много людей заботятся о нем и хотят помочь. Жизнь не всегда движется по прямой линии, и, несмотря на все, что он сделал своей работой, сейчас он имеет дело со сложным финансовым моментом, который поставил под угрозу его жилье", - заявил друг Микки.

К слову, Рурк подписал договор аренды в марте 2025 года за 5200 долларов в месяц. Позже он был увеличен до 7000 долларов в месяц. 18 декабря он получил уведомление о выселении, но не выполнил ни одного условия.

Напомним, ранее стало известно, что актер Кевин Спейси может остаться без жилья.

