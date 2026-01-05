В Украину идут 20-градусные морозы (карта)

Холоднее всего будет на выходных, 10 и 11 января.

На этой неделе в Украину придет новая волна сильного холода. Морозы ожидаются по всей стране как днем, так и ночью. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке, где к концу недели столбики термометров будут опускаться до -20° и даже ниже. Также в течение недели практически по всей старне ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 5 января, в Украине будет пасмурно. На юге пройдут дожди, а воздух прогреется до +6°...+9°. На остальной территории столбики термометров покажут -3°...+2°, на Севере местами -5°.

6 января практически по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег ,в зависимости от температуры. На западе и севере будет -2°...+1°, в центре и на востоке 0°...+6°, а на юге потеплеет до +9°...+11°.

В среду, 7 января, на западе, в Житомирской и Винницкой областях похолодает до -4°...-2°, на севере столбики термометров покажут -2°...+1°, в центральной части и на востоке 0°...+6°, на юге +7°...+9°. В западных областях заснежит, а на остальной территории пройдут дожди и местами мокрый снег.

В середине недели, 8 января, на западе, севере и в некоторых центральных областях будет мороз -4°...-2°, на востоке +4°...+9°, на юге потеплеет до +4°...+10°, а в Крыму вообще ожидаются весенние +15°.

Перед выходными морозы в Украине заметно усилятся. 9 января ночью на западе Украины столбики термометров покажут -13°...-17°, а днем тут ожидается не выше -5°...-11°. На севере Украины в течение суток -8°...-11°. В центральной части ожидается -5°...-9°, на юге и востоке 0°...-4°. На западе страны будет сухо и ожидаются солнечные прояснения. На остальной территории небольшой снег.

На выходных морозы в Украине усилятся. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке, где температура ночью будет падать до -20°...-22°. Днем также в большинстве областей будут морозы -10°...-15°, на юге - до -1°...-10°. В субботу снежить будет местами на западе Украины, а в воскресенье осадки продвинутся на север, в некоторые центральные и Одесскую области.

