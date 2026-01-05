Инсайдер рассказал, почему пользователям стоит подождать выхода Samsung S27 Ultra

Отчеты предполагают, что Galaxy S26 Ultra будет придерживаться в основном тех же настроек камеры, что и текущее поколение.

Samsung наконец-то изменит свою устоявшуюся стратегию с камерами флагманских смартфонов – по крайней мере так утверждают свежие утечки. Хотя последние модели серии Galaxy Ultra получали лишь незначительные обновления камер, новый инсайд говорит, что почти все камеры Galaxy S27 Ultra заметно прокачают.

По данным известного источника Ice Universe, Samsung планирует заменить сразу три ключевых сенсора в составе камер: основной, сверхширокоугольный и фронтальный. Телеобъектив, скорее всего, останется без изменений.

Отмечается, что Samsung ранее планировала установить в S27 Ultra более крупный 200-МП сенсор размером 1/1,1 дюйма, но эти планы были отменены из-за высокой стоимости компонентов. Вместо этого, по словам инсайдера, компания продолжит использовать 200-мегапиксельный сенсор класса 1/1,3 дюйма, сопоставимый с ISOCELL HP2

Такие изменения, если подтвердятся, станут важным шагом после давней критики в адрес Samsung за отсутствие реальных инноваций в камерах своих топовых моделей. Конкуренты из Китая уже предлагают более продвинутые сенсоры и технологии съемки, и крупнейший Android-бренд вынужден ускорить развитие своих камер, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Ожидается, что серия Galaxy S27 будет представлена в начале 2027 года. До этого Samsung готовится выпустить семейство Galaxy S26 – его официальная презентация намечена на 25 февраля, а старт продаж запланирован на март.

Ранее уже сообщалось, что Samsung Galaxy S27 Ultra получит технологию распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.

Напомним, в декабре 2025-го Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами – несмотря на внушительный ценник в $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

