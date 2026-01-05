6 января Украину накроют дожди и мокрый снег

Осадки ожидаются практически по всей стране.

Во вторник, 6 января, в Украине будет пасмурная и влажная погода с дождями и мокрым снегом. Осадки пройдут практически по всей стране. Сильных морозов не ожидается. В большинстве областей днем будет -3°...+2°, а на юге ожидаются весенние +7°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -11°, днем 0°, мокрый снег и дождь.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -6°, днем -1°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -7°, днем -1°, снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -8°, днем -1°, снег.

В Тернополе 6 января ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -5°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Житомире во вторник ночью будет -10°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра будет ночью -6°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...+2°, мокрый снег и дождь.

В Одессе 6 января - пасмурно, температура ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +12°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +11°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -12°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +3°...+13°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°, небольшой дождь.

6 января - какой праздник, приметы погоды

6 января - Крещение. По приметам, если в этот день придет потепление, то весна будет холодной и дождливой.

